Mintegy 18 ezer új lakás épülhet idén

Az idén mintegy 30-35 ezer lakást kezdtek el építeni, amiből körülbelül 18 ezer készülhet el még ebben az évben - mondta Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke kedd reggel az M1 aktuális csatornán.



Az elnök szerint az építőipar bővüléséhez a kormány intézkedései is hozzájárultak, mint például a családi támogatások és az adócsökkentés.



Ugyanakkor a lakások felújítása terén is állami támogatásra lenne szükség, mert jelenleg nagyon rossz állapotban vannak az ingatlanok. Az ország lakásállományának a felénél az elmúlt negyven évben nem végeztek átfogó felújítási munkálatot - fűzte hozzá.



Az ÉVOSZ azt javasolja, hogy a felújítások esetében is engedélyezzék valamilyen mértékben a forgalmi adó visszatérítést - mondta az elnök.