MNB: gyorsult a lakásárak növekedése

Nominálisan 5,4 százalékos, reálértéken pedig 4,8 százalékos volt a lakásárak növekedése idén az első negyedévben, ami számottevő erősödés az előző negyedévi 1,0, illetve 0,4 százalékhoz képest - derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerdán közzétett lakásárindex jelentéséből.



A jegybank honlapján olvasható tájékoztató szerint éves összevetésben 2018 első negyedévében nominálisan 15,4 százalékkal, inflációtól szűrten 13,2 százalékkal nőttek a lakásárak Magyarországon. Egy negyedévvel korábban szintén 13,8 százalékos nominális adatot mért a jegybank, miközben reálértékben 11,4 százalékos emelkedésről számoltak be.



Valamennyi településtípusnál erősödött a hazai lakásárak negyedéves növekedési üteme az előző időszakhoz képest. Budapesten 2018 első három hónapjában nominálisan átlagosan 5,6 százalékkal drágultak a lakások, ami gyorsulást jelent az előző negyedév 2,1 százalékos üteméhez képest. Az éves növekedési ütem is gyorsult valamelyest, a 16,6 százalékos emelkedés felülmúlja az átlagos éves országos lakásár-drágulás mértékét.



A vidéki városokban a fővárosit majdnem elérő, 5,5 százalékos első negyedéves lakásár-emelkedés az éves országos átlagnál valamivel mérsékeltebb, de az előző negyedévinél erőteljesebb, 14,8 százalékos éves ütemet okozott. A községekben is a tavaly év végi dinamikához képest jóval erőteljesebben, 5,1 százalékkal drágultak a lakóingatlanok az első negyedévben. Ezzel az éves növekedési ütem kissé lassult a tavalyi év végéhez képest, 15,6 százalékot ért el.



Az MNB-lakásárindexek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által gyűjtött lakáspiaci tranzakciókra vonatkozó illetékkötelezettségi adatok felhasználásával készültek.