MNB: megfelelő a devizatartalékok szintje

Az MNB szerint ezt a megfelelést tükrözik a piaci folyamatok is, a magyar állampapírok hozamai stabilan historikusan alacsony szinten állnak, az árfolyam volatilitása alacsony, illetve kiemelten a jegybanki programoknak köszönhetően az elmúlt egy évben mindhárom nagy hitelminősítő intézetnél újra befektetésre ajánlott kategóriába került Magyarország.



A jegybanki devizatartalék alakulását számos tényező befolyásolja, az utóbbi időszak csökkenését elsősorban a lakossági devizahitelek forintosítása, illetve az államadósság belső, forintból történő finanszírozása, azaz az önfinanszírozási program magyarázza - közölte az MNB.



A közleményben kiemelték, hogy mind a két program - amelyek a nemzetközi értékelések és elemzések szerint is kiemelkedő mértékben mérsékelték a külső sérülékenységet - időben elnyújtva, ütemezetten csökkentette a jegybanki tartalékokat, azaz a mostani mérséklődés tervezett és prognosztizálható volt.



A MNB aranytartalékai döntő részét az 1990-es évek elején értékesítette, az elmúlt években már csak a devizatartalék pár tized százalékát kitevő aranyat tartott a devizatartalékain belül.



Az utóbbi napokban megjelent "téves híradásokkal" ellentétben az MNB ezt a hozzávetőleg 100 ezer uncia mennyiségű aranyat nem értékesítette, hanem a piaci lehetőségekhez igazodva csereügyleteken keresztül befektette - hangsúlyozta a jegybank.



Az MNB befektetési stratégiája és eljárása megfelel a nemzetközi jegybanki gyakorlatnak, amely szerint a jegybankok elsősorban magas hitelminősítésű, likvid értékpapírokba fektetik a devizatartalékaikat. Az így kialakított diverzifikált tartalék portfóliók magas likviditásuk és biztonságuk mellett stabilabb jövedelmet is biztosítanak, mint az arany - közölték.



Az MNB szerint az elmúlt napokban a hazai sajtóban megjelent hírek jelentős szakmai tévedéseket tartalmaznak.