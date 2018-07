Mnuchin: a következő néhány évben tartható lesz az évi három százalékos gazdasági növekedés

A miniszter hangsúlyozta: ugyan csupán néhány évre lehet előrejelzéseket készíteni, de a kormányzat meggyőződése szerint 4-5 éven keresztül fenntartható a - Mnuchin megfogalmazása szerint - "legalább három százalékos" növekedés.



A tárcavezető azt mondta, hogy a Trump-adminisztráció hosszú távon is gazdasági növekedéssel számol.



Az amerikai kereskedelmi minisztérium pénteken tette közzé jelentését a gazdaság második negyedévi teljesítményéről, közölve, hogy a GDP (bruttó hazai össztermék) növekedése 4,1 százalékos volt. Donald Trump elnök a jelentés nyilvánosságra hozatal utáni nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a robusztus növekedés az általa meghirdetett, az adó- és kereskedelempolitika megváltoztatására alapozott gazdaságpolitika eredménye.



Néhány gazdasági elemző azonban arra figyelmeztetett: a mostani jó eredmények csupán átmenetiek, a látványos növekedés a mezőgazdasági export még a Trump által bevezetett védővámok előtti megugrásának köszönhető. A jegybank szerepét betöltő Fed (szövetségi tartalékrendszer) előrejelzése is csak 2,8 százalékos növekedést vetített előre 2018-ra, 2020-ra pedig ennél is alacsonyabb, 2 százalékos növekedési ütemmel számol.

Az interjúban Steve Mnuchin kérdésre válaszolva megerősítette: a kormányzat tszteletben tartja a Fed függetlenségét. Mnuchin szerint a piacok igénylik a kamatemelést, a kérdés csupán az, hogy milyen mértékű lesz és meddig tart majd.



Chris Wallace riporter szembesítette a minisztert azzal, hogy miközben Donald Trump az amerikai gazdaság és elsősorban a farmerek számára rendkívül eredményesnek minősítette az Európai Bizottság elnökével, Jean-Claude Junckerral folytatott tárgyalását, a bizottság szóvivője Brüsszelben kiadott közleménye azt hangsúlyozza, hogy a mezőgazdasági termékek nem képezik a leendő tárgyalások részét, és ez az amerikai elnökkel folytatott tárgyaláson sem került szóba. Steve Mnuchin közölte, hogy ő is jelen volt a Trump-Juncker megbeszéléseken, és az amerikai szójabab európai exportját megvitatták. "De ez hosszú tárgyalási folyamat lesz" - tette hozzá.



Larry Kudlow, a Fehér Ház gazdasági tanácsadója a CNN hírtelevízióban Donald Trump kereskedelempolitikáját vette védelmébe. Azt hangoztatta, hogy nem lehet az amerikai elnököt és az általa kivetett védővámokat felelőssé tenni a világkereskedelem zavaraiért, mert az elnök "egy elromlott rendszert" örökölt. "Egy teljesen elromlott rendszert örökölt és most megpróbálja rendbe tenni" - fogalmazott Kudlow.