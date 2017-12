Módosulnak a cafetéria feltételei jövőre - jobban járnak a munkavállalók

2018-ban a diákhitel-törlesztésre is felhasználható a támogatás, ráadásul adómentesen, de az albérlet-támogatás feltételei is enyhülnek és nő az adható összeg is.

Jelentősen kedvezőbbé válnak a lakhatási támogatás feltételei, és az egészségügyi hozzájárulás 2,5 százalékos csökkentése miatt jövőre egy sor népszerű cafeteria-elem esetében nagyobb összegű támogatást kaphatnak majd a munkavállalók. A végleges feltételek ismeretében a munkáltatóknak még decemberben célszerű összeállítaniuk jövő évi cafeteria-rendszerüket, amelynek ismeretében az alkalmazottak január közepéig nyilatkozhatnak, milyen juttatásokban kívánnak részesülni 2018 folyamán.



Az új elemként megjelenő diákhitel-törlesztési támogatás a törlesztőrészlet erejéig, de legfeljebb havi 27 600 forintig adható adómentesen, és a munkavállalónak igazolnia kell mind a hitel fennállását, mind a havi törlesztések végrehajtását.



„A mobilitási célú lakhatási támogatást, ismertebb nevén az albérlet-támogatást idén alig vették igénybe, így szükségessé vált a feltételek enyhítése" - mondta Makár Andrea, a BDO Magyarország vezető cafeteria tanácsadója.

A jövőben a támogatás immár határozott idejű munkaszerződés mellett is igénybe vehető lesz, emellett a kedvezményességet biztosító összeghatárok is emelkednek: például a foglalkoztatás első két évében az eddigi 40 helyett a minimálbér 60 százalékáig – vagyis 51 helyett közel 83 ezer forintig) lesz adómentes ez a juttatás.

Eddig az is feltétel volt, hogy a munkavállalónak semmilyen lakástulajdona, illetve haszonélvezeti joga ne legyen a munkahely 60 kilométeres körzetében, illetve olyan helyen, ami onnan tömegközlekedési eszközzel 3 óra alatt megközelíthető. Jövőre már csak a többségi tulajdon lesz a kizáró ok.



Egyes meghatározott juttatások esetében (ide tartozik az Erzsébet-utalvány, a munkahelyi étkeztetés, a helyi bérlet, az iskolakezdési támogatás, az ajándékutalvány, valamint az egészség-és nyugdíjpénztári hozzájárulás) a munkáltatói terhek 43,66-ról 40,71 százalékra csökkennek.

Ez azt jelenti, hogy adott munkáltatói keretösszegből jövőre nagyobb összegben részesülhetnek a dolgozók.



A cafeteriában történő készpénz-kifizetés, illetve a Széchenyi Kártya különböző alszámláin (vendéglátás, szállás, szabadidő) adható juttatások közterhei jövőre is változatlanul 34,22 százalékos mértékűek, amennyiben együttes értékük nem haladja meg a 450 ezer forintot. E feletti kifizetés esetén 40,71 százalékos adó- és közteherrel kell számolni.



A BDO Magyarország az áttekinthetőség érdekében táblázat formájában is összefoglalta a cafeteria-juttatásokhoz kapcsolódó tudnivalókat.

Cafeteria elem Várható közteher 2018-ban Egyes meghatározott juttatások Munkahelyi étkeztetés Korlátozás nélkül 40,71% Erzsébet-utalvány Korlátozás nélkül 40,71% Helyi bérlet Bérlet értékéig 40,71% Iskolakezdési támogatás Korlátozás nélkül 40,71% Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás Korlátozás nélkül 40,71% Egészségpénztár, önsegélyező pénztár - hozzájárulás Korlátozás nélkül 40,71% Ajándékutalvány Korlátozás nélkül 40,71% Béren kívüli juttatások Készpénz kifizetés cafeteriában (*) Évente 100.000 Ft-ig 34,22% Széchenyi Pihenőkártya vendéglátás alszámla (*) Évente 150.000 Ft-ig 34,22% Széchenyi Pihenőkártya szállás alszámla (*) Évente 225.000 Ft-ig 34,22% Széchenyi Pihenőkártya szabadidő alszámla (*) Évente 75.000 Ft-ig 34,22% Adómentes juttatások Sportrendezvényre szóló belépő Korlátozás nélkül adómentes Kulturális belépő Évente 50.000 Ft-ig adómentes Óvoda, bölcsőde A költségek mértékéig adómentes Mobilitás célú lakhatási támogatás A feltételek teljesülése esetén havonta a minimálbér 60-40-20 százalékáig adómentes Lakáscélú támogatás 30% max. 5 millió Ft 5 évben - adómentes Kockázati biztosítás (pl. egészség) Havonta a minimálbér 30%-ig - adómentes Diákhitel törlesztés támogatása Havonta a kötelező törlesztő részlet mértékéig, de legfeljebb a minimálbér 20%-ig adómentes (*) A jelölt juttatások együttes értékét is vizsgálni kell. Ezen juttatások 450.000 Ft/év értékig állnak rendelkezésre a kedvező 34,22% mértékű közteher, felette 40,71% adó- és járulékteherrel kell számolni.

