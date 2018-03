MoneyWeek: az Orbán-kormány válságkezelése működött

Az elemző cikkében arra is figyelmeztet, hogy Orbán Viktor esetleges választási vereségével a sikeres unortodox gazdaságpolitika megváltozhat, ezért a leendő külföldi befektetőknek érdemes megvárniuk a választások kimenetelét - írta keddi lapszámában a Magyar Idők.



Frédéric Guirinec, a JP Morgan volt befektetési elemzője a brit lapban megjelent cikkében kifejti: bár Magyarország volt a 2007-2009-es válság által az egyik leginkább sújtott gazdaság a feltörekvő európai gazdaságok között, de mára kiderült, az Orbán-kormány válságkezelése működött.



A cikk írója felidézi: Magyarország kezdetben a hagyományos ajánlásokat követte a válságkezelésben, de 2010-től Orbán Viktor új, sokat vitatott gazdaságpolitikai irányt vett. Nem volt hajlandó eleget tenni a további megszorításokat szorgalmazó nemzetközi intézményeknek, ehelyett inkább az adókat csökkentette.

Ezt a külföldi befektetők által dominált szektorokra - például a távközlési cégekre és a bankokra - kivetett válságadók fedezték.

A magán-nyugdíjpénztári források felhasználásával Magyarország lefaragta a költségvetési hiányt, később pedig csökkentette a háztartások rezsiköltségeit is. Végül a devizaadósság problémáját is megszüntette, a többségében osztrák bankokat arra kényszerítve, hogy a közel kilencmilliárd eurónyi adósságot forintra váltsák át.



A GDP 2014 óta 3-4 százalékkal nő évente, a folyó fizetési mérleg a 2008-as jelentős deficitből mára 6,1 százalékos többletbe váltott, az államadósság a GDP 74 százalékára csökkent, jelentősen mérséklődött a háztartások eladósodása is, a munkanélküliségi ráta pedig mindössze 3,9 százalék.

A magyar adósbesorolás már a befektetésre ajánlott kategóriába tartozik, sorolta az elemző, aki szerint Magyarország már vonzó beruházási célpontja a külföldi befektetőknek, különösen a gyártási szektorban - idézi a Magyar Idők a MoneyWeek írását.