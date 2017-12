Most érdemes lecserélni a lakáshitelt

Ha valaki most igényel lakáshitelt, akkor mindössze 3,6 százalékos kamatot kell fizetnie utána, vagyis a 2016. januári mértéknek még a kétharmadát sem - írja a szombati Magyar Nemzet a Bankmonitor elemzésére utalva. Ebből az is kiderül: az akár néhány hónappal ezelőtt fölvett lakáshitelt is lehetséges és érdemes újra cserélni, hiszen a nyáron még 4,17 százalékos volt a kamatszint.



A Bankmonitor felhívja a figyelmet arra, hogy például egy húszéves futamidővel tavaly júniusban, öt évig fix kamatozással felvett tízmillió forintos hitelt ma már ki lehet váltani egy, a teljes húsz évre rögzített kamatozású kölcsönnel.



Ennek jelentősége abban áll, hogy így két évtizedig biztosan nem változik a havi fizetési kötelezettség, még akkor sem, ha közben a kamatok az egekig emelkednek. Többéves távlatban pedig biztosan változik a jelenlegi kifejezetten alacsony hozamkörnyezet - írja a napilap.



Ahhoz persze, hogy kedvezőbb kamatozású kölcsönre cserélhesse az ügyfél a hitelét, néhány feltételnek meg kell felelnie. Például a jelenlegi és minden korábbi hiteltörlesztésnek rendben kell zajlania. Tudni kell azt is, hogy aki korábban valamilyen fizetési könnyítésben vett részt, nem élhet a csere lehetőségével. Megfelelő nagyságú és rendszeres jövedelmet kell igazolni, továbbá azt is, hogy három hónapja állásban van a kölcsönigénylő. Nem utolsó sorban rendelkezni kell a bank által megkövetelt ingatlanfedezettel.