Munkástanácsok: a cafeteria-átalakítás ne járjon nettó csökkenéssel!

A szakszervezeti szövetségek egyetértenek azzal, hogy észszerűsíteni kell a cafeteria-elemeket, a munkáért bér járjon, de a racionalizálás során a nettó tartalmak ne csökkenjenek - mondta Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetsége elnöke szombaton az M1 aktuális csatornán.



Kifejtette: a cafeteria társadalmilag fontos célokat is támogat, ezért a munkavállalói oldal egység álláspont alapján a következő tárgyaláson javasolja egyes elemek megtartását. A közös álláspont alapján szeretnék megtartani még a családtámogatási rendszert, a lakhatási és a munkaerőpiaci elemeket, valamint a hosszú távú öngondoskodást jelentő pénztári befizetéseket - tette hozzá. Szerinte a SZÉP-kártya jelenlegi három eleme mellé egy negyediket is be lehetne vezetni az iskolakezdés támogatására.



Palkovics Imre elmondta, az étkezési jegyeknél sok visszaélés volt, nem minden esetben élelmiszerre, hanem egyéb élvezeti cikkre fordították ezt a lehetőséget, a növekvő bérekkel ki lehet váltani az étkezési jegyek funkcióját, de szeretnék, hogy ezen a területen se érje nettó veszteség a munkavállalókat.