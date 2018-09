Nagy a verseny a piacon - Nem emelkednek a lakásbiztosítási díjak

„A következő egy-másfél év során is érdemes lesz figyelni az átlagdíjak alakulását, hiszen a biztosítók teljes mértékben nem hagyhatják majd figyelmen kívül sem az építőipari költségek alakulását, sem pedig a kárkifizetések összegének változását. Éves szinten 15-20 százalékkal nő a bérköltség az építőiparban is, miközben az építőanyagok ára iparági adatok szerint idén is a tavalyi 8 százalékos mértékben drágultak

Forrás: Netrisk.hu

A Netrisk.hu forgalmi adatai szerint az idei első félévben gyakorlatilag változatlan átlagdíjak jellemezték az online lakásbiztosítási piacot. 2018 első hat hónapjában az ügyfelek átlagosan 25 800 forintos díjat fizettek szerződésenként, szemben a 2017-ben tapasztalt 26 000 forintos átlaggal. A legnagyobb online biztosításközvetítő portál szerint a biztosítók közti verseny nem engedi elszabadulni a lakásbiztosítási díjakat annak ellenére sem, hogy gyorsan emelkednek az ingatlanok újjáépítési költségei.– magyarázza Cseh Anett, a Netrisk.hu üzlet- és termékfejlesztési vezetője. - A fogyasztók erősödő tudatossága miatti versenyhelyzetben azonban az emelkedés mértéke a következő időszakban nagy valószínűséggel elmarad majd a fenti költségektől."Az átlagdíj alakulása szempontjából fontos körülmény az is, hogy az ügyfelek egyre több kiegészítő fedezetet választanak a biztosításaik mellé, amelyek költsége szintén a díjakban jelenik meg .Az erősödő ügyféltudatosságot mutatja, hogy évről évre egyre több ügyfél vizsgálja felül az évforduló előtt lakásbiztosítási szerződését. Ez örvendetes fejlemény, amit egyrészt a lakásokban bekövetkező változások (felújítás, átalakítás, bővítés, értékes ingóságok beszerzése, stb.) indokolnak, másrészt az a tény, hogy a piacon egyre korszerűbb lakásbiztosítások jelennek meg, amelyek sokszor ugyanazért a biztosítási díjért képesek szélesebb körű vagy nagyobb összegű fedezetet is nyújtani.Ez a fajta ügyféltudatosság a számokban is megmutatkozik: míg 2013-ban az év során megkötött összes lakásbiztosítási szerződésnek csupán a tíz százalékát tették ki az évfordulós kötések (ilyenkor az ügyfél egy már meglévő biztosítását cserélte le), addig tavaly ez az arány már elérte a 39 százalékos szintet.A közelmúltban jelentős újítást hajtott végre a lakásbiztosítások hazai piacának egyik vezető biztosítója, amely a díjkalkulációhoz nem feltétlenül kér az ügyféltől becsült újjáépítési költséget, hanem minimális plusz díj mellett annak megadása nélkül is vállalja a helyreállítás vagy az újraépítés költségeit, valamint az ingóságok pótlási értékének kifizetését. Így az ingatlan sem alul-, sem túlbiztosított nem lesz, a biztosítás megkötésénél ezzel leveszik az ügyfél válláról a várható kárköltségek becslésének kockázatát.A Netrisk.hu tapasztalatai szerint folyamatosan nő az alap kockázatok mellé választható kiegészítő biztosítások népszerűsége: a megkötött lakásbiztosításoknak idén már 37 százalékához igényeltek külön egy vagy több kiegészítő biztosítást. A leggyakrabban választott kiegészítő szolgáltatás a családi balesetbiztosítás volt, ezt követték az elfolyt víz költségét fedező, valamint a tetőhézag-beázásból, a besurranó tolvajlásból, illetve a bővített, illetve különleges üvegtörésekből fakadó károkat térítő kiegészítő szolgáltatások.A díjak szintje – követve az eltérő költségeket és kockázatokat – mind település-, mind ingatlantípusonként jelentős eltérést mutat: a legdrágábban a fővárosban köthetünk lakásbiztosítást, és átlagban a családi házak biztosítása kerül a legtöbb pénzbe, miközben a társasházak esetében kell a legkevésbé mélyen nyúlni a zsebünkbe. Igaz, a társasházak esetében gyakran csak kiegészítő biztosítást kell kötnie az ügyfeleknek, mivel az épület már eleve rendelkezik valamilyen biztosítással. Ezzel kapcsolatban azonban sosem árt utánajárni annak, hogy vajon a lakásra vonatkozóan megfelelő fedezetet tartalmaz-e.