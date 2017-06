Nagyon megdobja az árakat, ha van egy félszoba a kicsi lakásokban

A felsőoktatási tanév kezdetét megelőző nyári albérletszezonban és a lakásvásárlásoknál is népszerűek a kis alapterületű 20-35 négyzetméteres garzonlakások. Ezek egy része 1 szobából áll, de vannak, amelyek hálófülkét vagy egy félszobát is tartalmaznak. Az ingatlan.com több mint 4 ezer magánszemély által feladott hirdetés adatai alapján készült elemzésében azt vizsgálta, hogy a budapesti garzonlakások eladásnál vagy kiadásánál mennyit számít egy extra szoba vagy érdemes-e kialakítani a magasabb eladási ár vagy bérleti díj érdekében.Fontos tisztázni, hogy egy teljes értékű szoba legalább 12 négyzetméteres és félszobának minősülnek a 12 négyzetméternél kisebb lakóhelyiségek.„A kereslet és a kínálat érdekesen alakul a legkisebb kategóriában attól függően, hogy van-e az 1 szobán túl egy plusz félszoba vagy hálófülke" - mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.Az eladó budapesti garzonoknál a 30 négyzetméter a vízválasztó: az ennél nagyobb másfél szobás lakások iránti kereslet jóval nagyobb, mint a kisebbeknél. A 30 négyzetméternél nagyobb garzonoknál érdemes megfontolni egy félszoba vagy hálófülke kialakítását egy 100-300 ezer forintos beruházással, mert népszerűbb lesz a piacon az adott lakás.„Egy éve még 35 négyzetméter volt a lélektani határ. Azóta a kereslet az olcsóbb ingatlanok irányába tolódott el, ezért már a kisebb alapterületű garzonokhoz is igénylik a vevők az extra helyiséget" - fogalmazott Balogh László.Az ingatlan.com elemzése szerint májusban a 30-35 négyzetméteres garzonlakásoknál az 1 szobások átlagos négyzetméterára 491 ezer forint volt, míg a másfél szobásokat 542 ezer forintért hirdették, ami 10 százalékos többletet jelent. Emiatt akár másfél millió forinttal is többet egy másfél szobás garzon az egyszobásoknál. A 20-30 négyzetmétereseknél is 1-4 százalékkal drágábbak a plusz hálófülkés vagy félszobás lakások. Balogh László hozzátette: az alapterülettől függetlenül fontos, hogy a kínálati árakat és a keresletet nagyban befolyásolhatja a lakás elhelyezkedése, állapota is.Az albérletpiacon is jól jön az extra helyiség az ingatlan.com adatai alapján. A kínálati piacon a másfél szobás lakások átlagos havi bérleti díja 105-110 ezer forint, szemben az 1 szobások 89-95 ezres átlagával. Ezért a kiadó garzonlakásban akár gipszkartonos megoldással egy félszobát vagy hálófülkét érdemes lehet kialakítani a magasabb bérleti díj miatt.Balogh László szerint összességében elmondható, hogy az eladásra szánt garzonoknál a 30-35 négyzetmétereseknél érdemes leginkább egy extra félszobát vagy hálófülkét kialakítani, a kiadó lakásoknál pedig szinte minden garzon esetében visszahozza az árát a beruházás.