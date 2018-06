Nagyon viszik a nyugdíjbiztosításokat

A biztosítók nyugdíjbiztosításokból származó díjbevétele közel egyharmadával nőtt tavaly, miközben a teljes piac nem egészen 7 százalékos éves bővülést ért el - írta a Világgazdaság csütörtökön.



A Magyar Biztosítók Szövetségének (Mabisz) adatai szerint a biztosítók 2017-ben 58,65 milliárd forintos díjbevételt értek el e területen, ami 32,3 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest. A díjbevétel növekedési üteme ugyan lassult - 2016-ra még 52,7 százalékos emelkedést mutatott ki a Mabisz -, de ez annak tulajdonítható, hogy néhány éves konstrukcióról van szó, és a bázis évről évre gyorsan növekszik - ismerteti a lap.



A nyugdíjbiztosítások egyre fontosabb szeletét jelentik az életbiztosítási területnek és a teljes piacnak is: a szektor díjbevétele tavaly nem egészen 7 százalékkal bővült, az életbiztosításoknál pedig 4,8 százalékos volt a növekedés. Nő az ügyfelek száma is: a nyugdíjbiztosítási szerződések száma december végén 250 ezer környékén mozgott, míg egy évvel korábban 200 ezer alatt volt.



A lap cikke szerint a nyugdíjbiztosítási terület a következő időszakban is az egyik húzóág lehet a magyarországi biztosítási piacon: a bővülésnek kedvez, hogy a hazai megtakarítási piac évek óta növekszik, miközben a reálbérek is emelkednek.