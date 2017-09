Nálunk is csak délelőtt 10-ig lehetett pályázni a konvektorpénzre

Sok jóra nem számíthatott, aki későn ébredt és nem a számítógép előtt kezdte a napot. Ha nem is az egyetemi tantárgyak vagy vizsgaidőpontok felvételéhez hasonlítható a stressz, az ingyen pénz azért mindenütt gyorsan elfogy.



Eddig öt régióból összesen több mint 4300 pályázat érkezett be az Otthon melege program keretében meghirdetett, földgázüzemű gázkonvektorok energiamegtakarítást eredményező cseréjére. Az óriási érdeklődés miatt mindenütt nagyon hamar „be kellett zárni az ügyfélkaput". Az utolsó két régióban csütörtökön és pénteken reggel 8 órakor nyílik meg a lehetőség. A konstrukció célja, hogy gyors, és érdemi támogatáshoz juttassák a lakosságot. Az 1,5 milliárd forintos keretösszegű alprogram a lakóépületekben található gázkonvektorok cseréjére szolgál és a jelek szerint erősen alultervezett.



Fontos, hogy a felmerülő anyag- és munkadíjak mellett a tervezési, engedélyeztetési és egyéb szakhatósági költségekhez is igényelhető vissza nem térítendő támogatás. Ennek maximuma ingatlanonként és magánszemélyenként az elszámolható bruttó költségek 80 százaléka, de legfeljebb 500 ezer forint.