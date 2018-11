NAV: a gazdálkodó szervezetek jövőre elektronikusan csak cégkapun intézhetik adóügyeiket

A gazdálkodó szervezetek jövőre kizárólag a cégkapun keresztül intézhetik elektronikusan adóügyeiket a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV), az egyéni vállalkozóknál nem lesz változás, ők továbbra is az ügyfélkaput, új nevén a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz kapcsolódó (KÜNY) tárhelyet használhatják - közölte a NAV pénteken az MTI-vel.



A gazdálkodó szervezetek idén adóügyekben a NAV-nál már elektronikus kapcsolattartásra és ügyintézésre kötelezettek. Az év végéig képviselőik még használhatják a KÜNY tárhelyet is.



A közlemény szerint a cégkapu, amelyet a gazdálkodó szervezeteknek jövőre már kötelező lesz használniuk adóügyeik elektronikus intézésére, többek között a NAV-val való elektronikus kapcsolattartásra, a bevallások beküldésére, hivatalos dokumentumok letöltésére szolgál és az adóhivatal küldeményeit ugyancsak a cégkapun át küldi.



A cégkapu felépítése megegyezik a már megszokott ügyfélkapu felépítésével. A dokumentum feltöltése, letöltése és tartós tárba helyezése azonos logikával működik. A cégkapun kezelhetők a hozzáférési jogosultságok és elvégezhetők az egyes, a cégkapu használatához kapcsolódó beállítások. A cégkapus kommunikáció teljes egészében kiváltja a hagyományos papír alapú levelezést.



A gazdálkodó szervezeteknek a cégkapu használatához csupán regisztrálniuk kell, amit a szervezet képviseletére jogosult természetes személy kezdeményezhet.



Az egyéni vállalkozóknál az adóügyek intézésében nem lesz változás, számukra továbbra is az ügyfélkapu szolgál az elektronikus kommunikációra, amelyhez csak ügyfélkapus regisztrációra vagy tárhelyszolgáltatást is magában foglaló e-személyi igazolványra van szükség - olvasható az adóhivatal közleményében.



A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. az MTI-nek pénteken eljuttatott közleménye szerint a cégkapu használatára kötelezett gazdálkodó szervezetek közül már 490 ezren regisztráltak a rendszerbe, a cégkapuból küldött dokumentumok száma november elején meghaladta az 1,1 milliót.



Az állam által ingyenesen kiépített cégkapu mellett más közigazgatási szolgáltatások fejlesztéséért is a NISZ a felelős, konzorciumvezetőként. A fejlesztések a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programban (KÖFOP) és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programban (VEKOP) valósulnak meg, a projekt teljes költségvetése 9,434 milliárd forint.