Ne mulassza el! Legkésőbb a pünkösdi hosszú hétvégén tudja leellenőrizni adóbevallását

Szűk egy hét van hátra az szja-bevallások beküldésére, illetve kiegészítésére, idén ugyanis a pünkösdi ünnepek miatt május 22. a határidő.



A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a tavalyi mintegy 4 millió után idén már több mint 5 millió magánszemélynek készítette el az szja-bevallását. Aki egyetért a tervezettel, annak nem kell tennie semmit, a tervezet május 22-én hivatalos szja-bevallássá válik. A dokumentumot azonban célszerű átnézni annak érdekében, hogy biztosan a helyes adatokat tartalmazza.



A NAV idén első alkalommal adóbevallási tervezetet készített a mezőgazdasági őstermelőknek és az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyeknek is, ha a bevallások és adatszolgáltatások szerint 2017-ben bevételt, jövedelmet szereztek. Ez azonban számukra csak ajánlat, ami nem válik automatikusan bevallássá, nekik a tervezeteket ki kell egészíteniük az önálló, illetve az őstermelői tevékenység jövedelmével, és az ahhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségekkel. Ha a mezőgazdasági őstermelő éves bevétele tavaly nem volt több 600 ezer forintnál, és más adóköteles jövedelme sem volt, nem kell bevallást benyújtania.



Ki kell egészíteni a bevallási tervezetet akkor is, ha az adózó fizető-vendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást választott, adóelőleg-nyilatkozatában költség levonását kérte, ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelmet szerzett, és a jövedelmet nem, vagy nem kizárólag kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltató igazolása alapján állapítják meg, vagy például jövedelme külföldről származott, vagy külföldön (is) adóztatható.



Az adóhatóság a munkáltatóktól, kifizetőktől kapott adatok alapján állította össze a bevallási tervezeteket, amelyek pontosan rögzítik az adózók kifizetőktől származó, tavaly megszerzett jövedelmeit és év közben érvényesített kedvezményeit. Előfordulhat azonban olyan adat, év közbeni változás, amelyről a NAV-nak nincs információja. Tipikusan ilyen az ingatlan-bérbeadásból, az ingatlaneladásból és ingó értékesítésből származó jövedelem.



Ha valaki például cégnek adja bérbe az ingatlanát, a bevallási tervezet tartalmazza az ebből származó jövedelmet is, mert a cég minden hónapban levonja az adóelőleg összegét, azt be is fizeti, és erről adatot szolgáltat a NAV-nak.



Ha valaki tavaly ingatlan vagy vagyoni értékű jog (haszonélvezet) eladásából jövedelmet szerzett, bevallási tervezetét ki kell egészítenie ezzel az összeggel. A magánszemélyek ingatlanértékesítésből származó jövedelmét 15 százalékos adó terheli, amelyet május 22-ig kell megfizetni. A 2012-ben vagy azt megelőzően megszerzett ingatlan 2017-es értékesítése esetén nem keletkezik adóköteles jövedelem. Az ingatlanértékesítésből származó bevételt nem kell bevallani, ha a költségek elérik vagy meghaladják a bevételt, vagy az ingatlanértékesítés adómentes, illetve a tulajdonban tartás időszaka eléri az öt évet.



A kedvezményeket is érdemes átnézni, mert a bevallási tervezet csak a kifizetők/munkáltatók által küldött adatokat tartalmazza. Így például, akitől a munkáltatója 2017 januárjában nem vonta le a családi, az első házas vagy személyes adókedvezmény összegét, mindenképpen érdemes kiegészítenie a tervezetet.



Akik 2017-ben egy önkéntes pénztárba fizettek, azoknak a rendelkezését is kitöltötte az adóhivatal. A tervezetet azoknak kell kiegészíteniük, akik tavaly több önkéntes pénztárba is fizettek, hiszen nekik kell dönteniük arról, hogy az adókedvezmény összegét mely pénztárakba utalja át a NAV. A nyugdíjbiztosítások utáni adójóváírást csak azoknak folyósítja az adóhatóság, akik ezt külön igénylik az szja-bevallásukban.



A NAV az idei évtől adóbevallási tervezetet készít azok részére is, akik korábban a munkáltatójukat bízták meg a bevallás elkészítésével. A súlyos fogyatékosság miatt személyi kedvezményre jogosultaknak célszerű ellenőrizniük, hogy bevallási tervezetükben szerepel-e az adókedvezmény.



Ha a tervezetben visszaigényelhető adó szerepel, a kiutaláshoz mindenképpen meg kell adni bankszámlaszámot vagy postacímet. Fizetendő személyi jövedelemadó vagy egészségügyi hozzájárulás esetén, ha összegük nem haladja meg a 200 ezer forintot, idén is kérhető pótlékmentes részletfizetés, amit a bevallásban kell jelölni. Az első részlet befizetésének határideje május 22.