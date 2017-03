Negyvenöt forintos vételi ajánlat az Opimus részvényeire

Az ajánlattevő a vételi ajánlatot benyújtotta a Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) jóváhagyásra, továbbá versenyfelügyeleti eljárást is kezdeményez a Gazdasági Versenyhivatalnál. Az ajánlat lebonyolítója az MKB Bank Zrt.



Az ajánlati ár - amely megegyezik az elmúlt 180 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárával - 14,336 milliárd forintra értékeli a Budapesti Értéktőzsde standard kategóriájában forgó, 7,898 milliárd forint jegyzett tőkéjű Opimus Nyrt.-t.



A szintén a tőzsdén jegyzett Konzum Nyrt. érdekeltségébe tartozó Konzum PE Magántőkealap jegyzett tőkéje 15,75 milliárd forint. A régióban turisztikai, valamint pénzpiaci befektetésekre koncentráló alap legjelentősebb befektetése a Hunguest Hotels Szállodaipari Zrt., amelyben 71,13 százalékos közvetlen és közvetett részesedése van.



A vételi ajánlat során az ajánlattevővel összehangoltan jár el a Konzum Befektetési Alapkezelő, mint a Konzum PE alapkezelője, továbbá a Konzum Management Kft., valamint az Opimus jelenlegi tulajdonosai közül Mészáros Lőrinc magánszemély, a Status Capital Zrt., a Wamsler SE és a Csabatáj Zrt. Nevükben a vételi ajánlatot a Konzum PE Magántőkealap teszi meg.



A vételi ajánlattal az összehangoltan eljárók együttesen az Opimus részvényeinek 78,82 százalékát kívánják megszerezni.



Az Opimus - amelynek egyik leánycége, az Opimus Press birtokolja a Világgazdaságot, a Nemzeti Sportot és vidéki lapokat kiadó Mediaworks kiadóvállalatot -, valamint a Konzum Nyrt. március 3-án jelentette be, hogy hosszútávú stratégiai partneri együttműködést terveznek, amelyben Mészáros Lőrinc és Jászai Gellért, a Konzum Nyrt. elnök-vezérigazgatója és egyik tulajdonosa szorosabbra fűzi üzleti kapcsolatát a turizmus, a pénzügyi- és tőkepiaci befektetések, a média, továbbá az ingatlanfejlesztés területén. Jászai Gellért a múlt héten a Világgazdaságnak úgy nyilatkozott, az Opimus Group és a Konzum itthon és a nemzetközi piacon is további terjeszkedést terveznek.



Az Opimus részvényeinek kereskedését csütörtökön 9 óra 50 perctől felfüggesztette a tőzsde a bejelentésre tekintettel. Ezt megelőzően a papír utolsó árfolyama 54 forint volt, 9 forinttal alacsonyabb az előző, keddi 63 forintos záróárnál.