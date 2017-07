Néhány órára Jeff Bezos lett a világ leggazdagabb embere

Csak néhány óráig előzte meg Bill Gatest Jeff Bezos, az Amazon internetes áruház alapítója a világ leggazdagabb embereinek Forbes-listáján, a Microsoft informatikai óriáscég alapítója a csütörtöki kereskedési nap végére visszavette stabil vezetését.



Csütörtökön rekordmértékben kereskedtek az Amazon részvényeivel, amelynek árfolyama a nap közepére rekordmagasra, 1083,31 dollárra nőtt. A New York-i tőzsde adatai szerint Bezosnak 80 millió darab részvénye van, az Amazon részvényeinek 17 százalékát birtokolja, ennek az értéke több mint 87 milliárd dollárra rúgott a kereskedés csúcsán.



Bezos nettó vagyonának értéke mintegy 90,60 milliárd dollár volt a részvényárfolyamok alapján a kereskedés csütörtöki nyitásakor. Bill Gates vagyona ekkor 90,1 milliárd volt.



Bezos vagyona értékének növekedése egybeesett az Amazon negyedéves eredményeinek közzétételével, ami azt mutatta, hogy 77 százalékkal csökkent az internetes áruház profitja. A kereskedés végére az Amazon árfolyama 1046 dollárra esett, majd az árfolyam további 2 százalékot csökkent a New York-i tőzsdezárás után.



A szupergazdagok listáját négy éve - a csütörtöki néhány órás megszakítást eltekintve - Bill Gates vezeti.



A Forbes becslése szerint csütörtökön a harmadik legnagyobb vagyont Amancio Ortega, a Zara divatház spanyol tulajdonosa mondhatta magáénak, negyedik helyen Warren Buffett amerikai sztárbefektető szerepel. Az első tíz között van Mark Zuckerberg, a Facebook alapítója is, az ő vagyonának értékét 72,9 milliárd dollárra becsülik.