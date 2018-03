Nem árt óvatosnak lenni a tervezőasztalról vásárolt ingatlanokkal

Előfordul, hogy már elkezdeni sem sikerül a projektet. Tavaly például mintegy ezer lakást jelentő 32 kisebb-nagyobb beruházás értékesítése állt le még az építkezés megkezdése előtt a fővárosban - mutat rá Valkó Dávid, az OTP Jelzálogbank ingatlanpiaci elemzője a Budapesti Újlakás Értéktérkép című elemzésben.



A befejezés csúszása sem ritka: az OTP adatbázisában a beruházások 80 százalékában kellett fél év alatt legalább negyed évvel kitolni az átadás dátumát. Arról is egyre többet hallani, hogy a kapkodás minőségi problémákat eredményez az új lakásoknál. Valkó Dávid szerint érdemes tehát alaposan tájékozódni vásárlás előtt, és utánanézni mind a beruházó, mind a kivitelező cégnek.



Az új építésű lakások 20-30 százaléka már a tervezőasztal mellől elkel, akkor még ugyanis akár 30 százalékkal is olcsóbban lehet vásárolni - tudta meg a lap Balogh Lászlótól, az ingatlan.com vezető gazdasági elemzőjétől. Ez azonban szerinte is komoly kockázatokat rejt. Olyan eset még nem fordult elő, hogy a beruházó lelépett volna az előleggel, olyan viszont többször történt, hogy vissza kellett adni a foglalót, mert nem indult el a projekt. Ez az áremelkedések miatt komoly veszteséget jelenthet a vásárlóknak, mint ahogyan az is, ha hónapokat csúszik az átadás vagy nem megfelelő a minőség.



Balogh László szerint a tervezőasztal mellőli vásárlások esetén érdemes felkészülni, hogy csontvázak kerülnek elő a szekrényből. Az ilyen esetekre az adásvételi szerződés garanciális elemei nyújtanak megoldást, ezért kiemelten fontos ezeknek utánanézni, és akár bővíttetni is azokat a szerződés megkötésekor.