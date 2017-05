Nem hagyott alább a lakásépítési kedv, mégis tovább emelkedhetnek az árak

Ma jelent meg a KSH lakásépítésekkel és építési engedélyekkel kapcsolatos gyorsjelentése , mely 2017 első negyedévét elemzi.Ebből az derül ki, hogy 2017 I. negyedévében 2061 új lakás épült, 47%-kal több, mint egy évvel korábban. A kiadott lakásépítési engedélyek és az egyszerű bejelentések együttes száma 9525 volt, 89%-kal több, mint 2016 I. negyedévében.

A lakásépítési kedv továbbra is élénk az országban, év/év alapon, Budapesten csaknem 50%-kal nőtt az új építésű lakások kínálata.2017 első negyedévében a múlt év azonos időszakához képest háromszor több lakóingatlan építésére adtak ki építési engedélyt Budapesten, ami jól mutatja a lakóingatlan fejlesztők elszántságát és a piacba vetett hitét.Várhatóan a következő 1-2 évben is fennmarad ez a tendencia, azonban az újépítésű ingatlanokat vásárlóknak nem érdemes várniuk, hisz az építőiparban jelentkező munkaerőhiány miatt az épülő lakások ára emelkedő pályán marad - derül ki Árendás Gergely, a Property Market Ingatlanfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatójának szakmai állásfoglalásából.Ezért az ingatlanfejlesztőknek továbbra is nagy figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy megbízható kivitelezőkkel dolgozzanak és betartsák a vásárlók számára ígért határidőket.A lakáshitelezési trendek és az ingatlanpiac lendülete jelenleg összhangban vannak, az új lakások piacának élénkülésével az ilyen lakások vásárlásához kapcsolódó hitelek is egyre nagyobb szerepet kapnak a következő időszakban, melyeknél mindinkább népszerűbbek a kiszámítható, több évig fix törlesztőrészletű lakáshitelek.2015-höz képest a lakáshitelek száma közel egyötödével nőtt, mely élénkülést elsősorban a 2016 elején indított CSOK, a bővített CSOK, a lakásépítési áfa csökkentése és az áfa-visszaigénylés lehetősége segítette.