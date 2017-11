Nem indult büntetőeljárás a Mall.hu ellen

A Fővárosi Törvényszék hétfőn közölte, hogy különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények gyanúja miatt két ember előzetes letartóztatását rendelték el előző csütörtökön, egy ismert webáruház ügyében. A nyomozás még tart, a végzés nem jogerős - közölték.



A Mall.hu közleménye hangsúlyozza: az ügyészségi közleményben szereplő két letartóztatott a Mall.hu-t üzemeltető Internet Mall Hungary Kft.-hez semmilyen formában nem köthető. Ez a két ember a múlt heti, több tíz céget érintő országos razzia során került a hatóság látókörébe. Az ügyben ismereteik szerint egyetlen olyan gyanúsított van, aki a Mall.hu-t üzemeltető cég munkavállalója, aki a nyomozás jelenlegi szakaszában rendelkezésre álló jegyzőkönyvek szerint az elkövetési érték elenyésző részével terhelt, és szabadlábon védekezik - írták.



Kiemelik, hogy az Internet Mall Hungary Kft. semmit nem tudott a nyomozó hatóság feltételezéséről, arról, hogy a gyanúsítottakhoz köthető beszállítók az árukat egy cégláncolaton keresztül úgy szerezték be, hogy az unió területéről származó, és belföldön értékesített áruk után az áfát nem vallották be. A vállalatot az eljárásban nem szembesítették egyetlen olyan adattal sem, mely ezt az állítást cáfolná. A feltételezett bűncselekmény elkövetése során a kft. sem termékhez, sem pénzhez nem jutott.



A közlemény szerint a kft. működését nemzetközi könyvvizsgáló cégek auditálták, jogszerűen és transzparensen tevékenykedik, és sokkal inkább áldozata, mint haszonélvezője az esetlegesen megvalósított bűncselekménynek.



A Mall.hu Magyarországon 12 éve van jelen. A cég közleményében azt írták: a webáruház fennakadás nélkül működik, a vevők jelenleg is vásárolhatnak. Hozzátették: a cég továbbra is mindenben együttműködik a hatóságokkal, hogy a nyomozást a lehető leghamarabb megnyugtatóan lezárhassák.

Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények gyanúja miatt elrendelte a Budai Központi Kerületi Bíróság két gyanúsított előzetes letartóztatását csütörtökön.

A gyanú szerint az egyik ismert webáruház mögött álló cég nem vallotta be, illetve nem fizette be az általános forgalmi adót (áfát) az Európai Unió (EU) területéről származó, belföldön értékesített árucikkek után.A Fővárosi Törvényszék hétfői közleményében felidézte: a Fővárosi Főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt indult ügyben indítványozta a kedden őrizetbe vett két gyanúsított letartóztatását.A gyanú szerint az egyik ismert magyar webáruház mögött álló cég az EU területéről származó, egy cégláncolaton keresztül beszerzett, majd belföldön értékesített árucikkek után az áfát nem vallotta be, illetve nem fizette be. A gyanúsítottak vezető szerepet játszottak a cégláncolat működtetésében és irányításában, amit jelentések, házkutatásról és lefoglalásról készült jegyzőkönyvek is alátámasztanak.A nyomozó hatóság kedden nagyszabású akciót kezdett az ügyben érintett cégeknél, a nyomozás még tart.A gyanúsítottak korábban a büntetőeljárásban érintett cégeknél voltak bejelentve, és ezeket feltehetőleg bűncselekmény elkövetéséhez használták. A nyomozás jelenlegi adatai szerint nem is volt legális jövedelmük, elsősorban bűncselekményből szerzett haszonból éltek. Egyikük büntetett előéletű, a gyanú szerinti bűncselekményeket is felfüggesztett börtönbüntetés és pártfogói felügyelet, valamint további két büntetőeljárás hatálya alatt követte el. Ezért a bíróság szerint tartani lehet attól, hogy a gyanúsítottak szabadlábon újabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követnének el.A végzés nem jogerős - olvasható a törvényszék közleményében.A Mall.hu kedden jelentette be, hogy telephelyét a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV), valamint a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) munkatársai ellenőrzik, ezért a megrendeléseket nem tudják teljesíteni. A cég MTI-hez eljuttatott akkori közleménye szerint egy munkavállalójuk tevékenységével összefüggésben kezdeményezte a NAV és az NNI a helyszíni vizsgálatot kedden.A NAV szerdai közleménye szerint az országos, kétszázharminc helyszínen indított akcióban leleplezett bűnszervezet 4,5 milliárd forint adót igényelt vissza jogtalanul olyan árucikkek után, amelyeket többi között webáruházaknak adtak el.