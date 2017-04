NGM: az online pénztárgéprendszerrel kiszűrhetők a taxishiénák is

Magyarázata szerint a revizorok a rendszám beütésével laptopjukról azonnal ellenőrizhetik, hogy a gépjármű tulajdonosa bejelentett adózó-e, rendelkezik-e online pénztárgéppel, ami alapján könnyebben választhatják ki, hogy melyik taxit érdemes ezért ellenőrizni.



A helyettes államtitkár hangsúlyozta, az online pénztárgép a gazdaságfehérítés leghatékonyabb eszköze, amely az elektronikus közúti áruforgalom-ellenőrző rendszerrel (ekáer) együtt évi 200-300 milliárd forintot hoz a költségvetésnek.



Tamásné Czinege Csilla felidézte a legutóbbi akciót, amikor a revizorok a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren várakozó, vélhetően hiénataxisok kocsijába ültek próbaútra. Az ellenőrzésre kiválasztott taxisok nyugtát nem adtak, viszont minden esetben a valós viteldíj többszörösére rúgó tarifát számoltak fel. A vizsgált sofőrök jelentős részének nem volt budapesti taxizáshoz szükséges engedélye, ezért a BKK jelzése alapján a BRFK a rendszámukat levette.



Az idegenforgalmi szezon közeledtével hasonló akciók a társhatóságok együttműködésével folytatódnak - emelte ki a helyettes államtitkár.



Az adóhivatali ellenőrzések célja az utasokat jelentősen megkárosító, magas viteldíjat felszámító, az adójogszabályokat, illetve a személyszállításra vonatkozó szabályokat megszegő taxishiénák kiszűrése. Az ellenőrzések preventív hatása is fontos - hangsúlyozta.



"A revizorok rostáján azok a taxisok akadnak fenn, akiknek minimális bevételük van, vagy akiknek nincs is pénztárgépük, ezért az eddigi tapasztalatok alapján azzal számolunk, hogy idővel jövedelmükről szabályosan számot adva fizetik majd meg a közterheket" - fogalmazott a helyettes államtitkár. Megjegyezte azt is, hogy munkatársai segítenek az érintetteknek a megfelelő és legnagyobb megtakarítást biztosító adózási mód kiválasztásában.