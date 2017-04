Nincs dolga, ha egyetért a NAV-os bevallással

Lényeges: az adózók felelőssége, hogy jövedelmükről precíz bevallás készüljön. Az ügyfélkapuval rendelkezők március közepe óta elérik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által készített szja-bevallási tervezetüket. Azoknak is elkezdte a postázást a hivatal, akik március 16-áig kérték annak megküldését papíron. Ígérik, legkésőbb május 2-áig mindenkinek megérkezik.



A bevallási tervezetet egyeztetni kell a munkáltatóktól, kifizetőktől kapott igazolásokkal. Ha nincs eltérés az adatokban, és egyéb kiegészítés, nem kell módosítani. A dokumentumot vissza sem kell küldeni a NAV-nak, és nem kell az ügyfélszolgálatokra sem bevinni, az automatikusan hivatalos adóbevallássá válik május 22-e után. Az 1+1 százalékos felajánlással nem kell megvárnia a május 22-i határidőt – ezt az új internetes felületen keresztül is be lehet nyújtani, akár a bevallástól függetlenül is.



Akik megkapták a tervezetet papíron, és nem értenek egyet az abban szereplő adatokkal, azok május 22-éig a 16SZJA nyomtatvány kitöltésével tudják bevallani az adójukat. Aki időközben regisztrált az ügyfélkapura, az új elektronikus felületen egyszerűbben tudja módosítani, illetve kiegészíteni a tervezetet.



Ha az adóhivatal hiányol valamilyen adatot, erről is érkezik értesítés a postán megküldött tervezet mellett. További információ a NAV honlapján (nav.gov.hu) oldalon olvasható, vagy tájékoztatás kérhető a 06-40/42-42-42-es számon.