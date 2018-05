Nincs kétkezi munkaerő az iparban ezért elviszik a termelést a cégek

Több mint ötszáz munkavállalóját bocsátja el a napokban Gyöngyösön és Gödöllőn az egyik nemzetközi cég, mivel a munkaerőhiány miatt Magyarországról elviszi egyik termelési egységét"

- írja csütörtöki számában a Magyar Idők.A cikk szerint elsősorban az alacsony hozzáadott értékű, összeszerelő termelési egységeket érinti már olyan súlyosan a bevonható dolgozók hiánya, hogy a vállalatok közül néhányan inkább Ukrajnába, Szerbiába vagy akár a Távol-Keletre szervezik ki ezeket a gyártási fázisokat.- mondta a lapnak László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke. Kiemelte: korábban az ország különböző pontjain működő más vállalatok egységeinél is előfordult a jelenség, többek közt Móron, Sárváron vagy Tabon.A szakszervezeti tisztségviselő szerint az új munkaügyi kormányzatnak sürgősen tárgyalnia kell az érdekképviseletekkel a közös megoldás érdekében. Eddig két-háromezer munkavállaló állása szűnt meg a jelenség miatt, ám az elmaradt beruházások nyomán több - köztük magasabb tudást igénylő - munkahely sem jött létre.Dávid Ferenc, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára szerint nagyjából félmillióra tehető a munkanélküliek, az inaktívak, valamint a közmunkások száma, az ő integrálásuk megoldást jelentene, emellett a külföldön munkát vállalók ösztönzése a hazatérésre. Átmenetileg megoldást jelenthetnek a külföldről behozott munkavállalók is - tette hozzá Dávid Ferenc, aki arra figyelmeztetett, hogy közel kétszázezer munkavállaló megy nyugdíjba az idén és jövőre, ami a jelenleginél is súlyosabbá teszi a munkaerőhiányt.