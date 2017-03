Nőtt a nagy adóhiányt felhalmozó cégek száma

A Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) negyedévenként nyilvánosságra hozza a 180 napja folyamatosan jelentős, legalább 100 millió forintos adóhiányt felhalmozó cégek listáját.



A szaklap keddi közleményében megállapítja: a legnagyobb adósok listáján szereplő 100 cég közül 93 korlátolt felelősségű cégformációban működik, 2 részvénytársaságként (Budapest - Arsi-Armcoorp Zrt.: 1,53 milliárd forint adóhiány, BL-IMMO Ingatlanforgalmazó Zrt.: 728 millió forint).



Az elemzés szerint az előző évi kétharmadról 2016-ban 80 százalékra nőtt a budapesti székhellyel bejegyzett cégek aránya a legnagyobb adósok között. A százas listára a nagyvárosokból négy cég került föl (Miskolc - Zádor Fém Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: 2,52 milliárd forint, Kecskemét - Topdynamic Kft.: 5 milliárd forint, Nyári Joker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: 1,7 milliárd forint, Graincom Kereskedelmi Kft.: 884 millió forint).



A közlemény meglepőnek nevezi, hogy kisebb településeken regisztrált cégek is vannak a nagy adósok között, az 1600 lakosú Újlengyelből például három társaság is (Danubius Holding Kft.: 2,6 milliárd forint, RB Group Kft.: 2,2 milliárd forint, Multifood Hungary Kft.: 1,6 milliárd forint).



Az internetes szaklap szerint külön kérdés, hogyan lehet 1 milliárd forintnál is magasabb tartozása olyan kisvállalkozásoknak, mint a budaörsi Neblon Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Betéti Társaságnak vagy a budapesti Cristal Ball Bt.-nek.