Nyári utazáskor érdemes külön a gyermekekre és az extrém sportokra is biztosítást kötni

Ha nyáron gyermekekkel együtt indulnak külföldi útra a családok, az utazók, érdemes a gyermekekre külön balesetbiztosítást kötni - javasolja az Union Biztosító, amely arra is felhívja a figyelmet, hogy bár az utasbiztosítások többsége kiterjed olyan sportokra, mint a búvárkodás, a vizisí, vagy a vadvizi evezés, fedezetet többnyire csak amatőr szintű sportolás esetén nyújtanak ezek a biztosítások.Az Union MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a gyermekekre megkötött balesetbiztosítások a külföldi utazások esetén is térítenek, ennek ellenére gyerekkel nem szabad utasbiztosítás nélkül elindulni. Ebben a korosztályban az egészségügyi problémák fordulnak elő a legtöbbször, amire a gyerekek utasbiztosításának díja többnyire kedvezőbb, mint a felnőtteké, miközben azokkal azonos összegű szolgáltatást nyújtanak - olvasható a közleményben.Kitérnek arra:

az olyan extrém sportokat, mint például a magashegyi túrázás, a sziklamászás, vagy az autó-motorsportok, a legtöbb biztosító eleve kizárja az utasbiztosítási fedezetből. Azok a biztosítók, amelyek vállalják az extrém sportokat, pótdíjat kérnek a plusz fedezetért, mely általában a díj minimum 50 százaléka, de mértéke a sporttól és a földrajzi helytől függően változik.

Közölték: az extrém sportok kedvelőinek célszerű olyan balesetbiztosítást kötni, amelyek az ilyen tevékenységekre is kiterjednek. Ezek a Föld minden országában érvényesek, így nemcsak külföldi utazások során, hanem az idehaza elszenvedett balesetekre is térítést adnak. Míg az utasbiztosítás az ellátáshoz kötődő tényleges költségeket fizeti meg, addig a balesetbiztosítás fix összegű térítést nyújt, ami a további kiadások fedezésére is fordítható.Az Unionnál az utasbiztosítások díja a csomagtól függően európai utak esetén idén 510-850 forint között alakul naponta. Európán kívülre magasabb térítési limiteket érdemes választani, ennek megfelelően a legdrágább ellátó rendszerű országokba (az Egyesült Államok, Kanada, Izrael, Ausztrália, Brazília) körülbelül kétszer akkora az utasbiztosítások napidíja (1010-1760 forint között van). Gyermekek számára az egyszerűbb csomag szolgáltatásai 37-38 százalékos kedvezménnyel érhetőek el.Az OVB pénzügyi tanácsadó cég MTI-hez eljuttatott közleményében kiemelik: az Európán kívül nyaralni vágyók alaposan tájékozódjanak, mert a társaságok nagy részénél a nyaralás helyszínétől függően a biztosításoknál pótdíjat is kell fizetni.Póth Viktor, az OVB pénzügyi tanácsadó cég igazgatója kiemelte: a tengerparti nyaralásnál érdemes előre megtudni, hogy a búvárkodás, a vízisí, a vitorlázás, a tengeri kajak, vagy a szörf szerepel-e a kiválasztott biztosításban, vagy azt kiegészítőként kell választani.Az OVB közleménye kitér arra: idehaza alanyi jogon jár minden 3-18 éves gyermek számára az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítás. Ezt és az iskolákban köthető tanulóbiztosítást is ki lehet egészíteni magasabb térítést nyújtó biztosításokkal, ebben a korosztályban már évi 8-9 ezer forintért komoly térítési összegű konstrukciók köthetők.Rámutatnak: a háztartási biztosítások mellé kapcsolt balesetbiztosítások sokszor nem tartalmaznak kórházi napi térítést, vagy ennek mértéke csak pár száz, vagy néhány ezer forint, ami nem nyújt fedezetet arra, ha valamelyik szülő a beteg gyermek mellett szeretne lenni. A gyermekekre kötött külön balesetbiztosítások térítési összege lényegesen magasabb az egyéb biztosításokénál, egy csonttörés esetén akár 50 000 forint is lehet, egy esetleges baleseti plasztikai műtéti térítés elérheti az 1 millió forintot is - közölték.Az OVB, az első német vagyoni tanácsadó vállalatok egyike, a céget 1970-ben Kölnben alapították. Az OVB jelenleg 14 országban van jelen, a magyarországi vállalat 1992 óta része a cégcsoportnak.