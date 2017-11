Nyugdíjas? Nézze meg a bankszámláját!

Kezdődik a prémiummal és a kiegészítő emeléssel megnövelt novemberi nyugdíjak kifizetése pénteken - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára Budapesten, sajtótájékoztatón. Novák Katalin közölte, a kifizetés 2 millió 750 ezer embert érint. A bankszámlákra már pénteken megérkezik a pénz, a postások pedig november 15-étől viszik ki a nyugdíjakat.Magyarország történetében először fizetnek nyugdíjprémiumot, amely a 3,5 százalékot meghaladó gazdasági növekedésnek köszönhető. Hozzátette, hogy a prémium legfeljebb 12 ezer forint lehet, ezt az összeget pedig mindenki megkapja, akinek legalább 80 ezer forint a nyugdíja.Emellett ebben a hónapban kiegészítő emelés is jár, amely 125 ezer forintos nyugdíj esetén szintén 12 ezer forintot jelent - ismertette Novák Katalin.Emlékeztetett: a törvény szerint csak a nyugdíjkorhatárt betöltöttek lennének jogosultak a prémiumra, a kormány azonban úgy döntött, hogy mindenki megkapja, aki nyugdíjszerű juttatásban részesül. Az államtitkár azt hangoztatta, hogy a kormány anyagiakban is szeretné kifejezni az idősek iránti megbecsülését, valamint azon dolgozik, hogy a nyugdíjasokkal kötött szövetség értelmében megőrizze a nyugdíjak vásárlóértékét.Novák Katalin kitért arra is, hogy már a kormány előtt van egy törvényjavaslat, amely szerint a súlyosan beteg gyereküket legalább 20 évig ápoló szülők nyugdíjba vonulásuk után 2018-tól havi 50 ezer forint nyugdíj-kiegészítést kapnának.