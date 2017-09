Októberben folytatódnak a tárgyalások a Tescónál

Október 2-án folytatódnak a tárgyalások a Tesco és az érintett szakszervezetek között a bérekről és a létszám alakulásáról. - mondta Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének (KDFSZ) elnöke kedden az M1 aktuális csatornán.



A Tesco által hétfőn a szakszervezeteknek eljutatott dokumentumokban a munkáltató arról számolt be, hogy 2017. szeptember 1-től visszamenőleg, a legkisebb keresetű dolgozók bérét bruttó 179 ezer forintra emeli. Ez a béremelés 10 ezer embert érint - tette hozzá.



Felidézte, hogy a szakszervezetek a 2016-os tescós bérekhez képest - amikor a legkisebb keresetű dolgozók havi fizetése bruttó 143 ezer forint volt - 25 százalékos béremelést követeltek idén.



Bubenkó Csaba úgy véli, hogy a Tesco által a szakszervezeteknek hétfőn eljutatott dokumentumokból az derül ki, hogy a 15 százalékos létszámbővülésre vonatkozó szakszervezeti követelés nem valósul meg. Ezért ebben a témában további egyeztetésre van szükség, valamint a KDFSZ elnöke szerint tárgyalni kell még a bérösszecsúszás problémájáról és a több éve a cégnél dolgozó munkavállalók anyagi megbecsüléséről is.



Minden kérdésben egyeztetnek a munkavállalókkal és ha ők elfogadják az egyes javaslatokat, akkor folytatódnak a tárgyalások, ha azonban nem támogatják azokat, akkor akár további munkabeszüntetések is jöhetnek. A szakszervezet a sztrájk lehetőségét fenntartja - mondta Bubenkó Csaba.



Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy "október 2-ig biztosan nem lesz sztrájk".