Olcsóbb lehet a telefonálás a Vajdaságból

Szerbiából hatszor olyan borsos árat fizetünk, ha külföldre, így akár Magyarországra telefonálunk: ezt szeretné csökkenteni a szerb állam, amelynek képviseletében Rasim Ljajic kereskedelmi miniszter elmondta, továbbra is kérik Brüsszeltől, hogy terjessze ki a roamingdíjak megszüntetésére vonatkozó rendeletet.- Továbbra is igyekszünk jogi alapot találni arra, hogy az EU rendelete ránk is érvényes legyen. Kaptunk arra vonatkozó jelzéseket Bulgáriából, hogy Szófia külön sürgetni fogja ennek a kérdésnek a megoldását. - idézi a politikust a Magyar Szó Ha Szerbia törekvései célba érnének, akkor a vajdasági magyarok számára is jóval olcsóbb lehet a kapcsolattartás a magyar rokonokkal, barátokkal.