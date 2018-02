Ónodi-Szűcs: majdnem megduplázódott a mentősök bére 2010-hez képest

Majdnem megduplázódott a mentőszolgálati dolgozók bére 2010-hez képest - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyért felelős államtitkára csütörtökön az MTI-nek.



Ónodi-Szűcs Zoltán emlékeztetett: a kormány 2016 nyarán állapodott meg a szakszervezetekkel, hogy több lépcsőben emelkedik az egészségügyi szakdolgozók, illetve orvosok bére.



Első körben 2016 őszén 26,5 százalékkal emelkedtek a bérek, majd 2017-ben további 12 százalékkal. Az idén ősszel esedékes nyolc százalékos emelést pedig előrehozták január elsejére. Ez 16 hónap alatt átlagosan 53 százalékos növekedést jelent majdnem 100 ezer orvosnak és egészségügyi dolgozónak, ami jelentős előrelépés - értékelte az államtitkár.



A mentőszolgálati dolgozók ezenfelül év elején további 10 százalékos emelést kaptak - fűzte hozzá.



2010-hez képest a mintegy hétezer mentőszolgálati dolgozó bére majdnem megduplázódott. Míg a mentőorvosok átlagos bruttó keresete 2010-ben 314 ezer forint volt, jelenleg 640 ezer forint, a mentőápolóké 173 ezer forintról 340 ezer forintra emelkedett, a mentőtisztek átlagkeresete pedig a 2010-es 242 ezer forinthoz képest ma már 460 ezer forint körül van - közölte Ónodi-Szűcs Zoltán.



Kiemelte, a Magyar Orvosi Kamara elnökének visszajelzése szerint ezért az összegért már érdemes Magyarországon maradni és dolgozni.



Ónodi-Szűcs Zoltán úgy fogalmazott, a mentők helyzete 2010-ben "nem volt rózsás". A mentőállomások felét azóta felújították, és 30 új állomást is építettek - jelezte. 2010 előtt három éven át nem volt mentőautó-beszerzés sem, pedig évente legalább száz új autóra lenne szükség ahhoz, hogy ne emelkedjen a kocsik átlagéletkora. Ezért 2010 óta összesen több mint 600 mentőautót szereztek be, a beszerzések pedig tovább folytatódnak, amelynek köszönhetően Európa egyik legfiatalabb flottája jön létre Magyarországon - mondta el az államtitkár.



Hozzátette, új szolgálati ruhákat is kapnak a mentősök, amelyek minőségi anyagokból készülnek, és a szakma elismertségéhez méltóak lesznek.