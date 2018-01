Otthona köti röghöz a magyart: a torz lakásszerkezetet megszenvedi a munkaerőpiac

Csongrád megye - Ahogy a volt szocialista országokban, úgy nálunk is túlprivatizálták a tanácsi lakásokat, mára tíz emberből kilenc saját tulajdonú otthonában él. Nem is szívesen költözik a magyar, még a munkáért sem - tíz Csongrád megyeiből hat ma is azon a településen él, ahol született.





Az öregebbek nehezebben mozdulnak, a 65 éves és annál idősebb népesség közel 60 százaléka, az 50–64 éves korosztály kétötöde még 1990 előtt költözött jelenlegi lakcímére. Az utóbbi, még aktív korosztály önkéntes vagy kényszerű röghöz kötöttségét ugyancsak megszenvedi a munkaerőpiac. És ez még akkor is így van, ha időközben növekszik és általánossá válik a munkaerőhiány. A legutóbbi kis népszámlálás idején, 2016-ban a magyar népesség több mint ötöde születési lakcímén élt – Csongrád megyében ez az arány alacsonyabb, 18 százalék. A gyermekeknél ez teljesen normális, sőt diplomaszerzésig is annak nevezhető, ám ebben már ott van jó néhány túlkoros mamahotellakó is, akinek szülei sem költöztek.Az öregebbek nehezebben mozdulnak, a 65 éves és annál idősebb népesség közel 60 százaléka, az 50–64 éves korosztály kétötöde még 1990 előtt költözött jelenlegi lakcímére. Az utóbbi, még aktív korosztály önkéntes vagy kényszerű röghöz kötöttségét ugyancsak megszenvedi a munkaerőpiac. És ez még akkor is így van, ha időközben növekszik és általánossá válik a munkaerőhiány. Európának ebben a felében torz a lakhatási struktúra, az otthonok többsége saját tulajdonú. A legális bérlakásszektor szinte nem létezik, és alig mérhetők a szociális célúak. A Corvinus Egyetemen oktató Hegedüs József és Horváth Vera tanulmányukban hangsúlyozzák, térségünkben a lakásszektor hasonló módon alakult át.



A mesterségesen olcsó – jellemzően erősen leromlott – állami bérlakásokat úgy adták át az önkormányzatoknak, hogy forrásokat nem biztosítottak hozzá. A települések nagy része megszabadult ezektől, privatizált, amilyen gyorsan csak a törvények engedték.



A végeredmény Közép- és Kelet-Európában hasonló: a saját tulajdonú otthonban lakók aránya túl magas. Míg a bővítés előtti 15 uniós tagállamban a lakosság 68 százaléka lakik a sajátjában, addig ez az arány a volt szocialista blokkban – Szlovéniát leszámítva – 80 százalék feletti. Az EU-ban Romániában laknak a legtöbben saját otthonban, száz emberből 95. Magyarország a maga 90 százalékos arányával Szlovákia után a harmadik, de inkább holtversenyben második. A magántulajdonú otthon a legnagyobb gátja a munkaerő mobilitásának, és az is nehezen működik, hogy új ingatlant veszünk az ország „szerencsésebb" felén a régi árából. Bérlakások Szegeden. Országosan százból kevesebb mint három az önkormányzati tulajdonú. Archív fotó: Schmidt Andrea Európának ebben a felében torz a lakhatási struktúra, az otthonok többsége saját tulajdonú. A legális bérlakásszektor szinte nem létezik, és alig mérhetők a szociális célúak. A Corvinus Egyetemen oktató Hegedüs József és Horváth Vera tanulmányukban hangsúlyozzák, térségünkben a lakásszektor hasonló módon alakult át.A mesterségesen olcsó – jellemzően erősen leromlott – állami bérlakásokat úgy adták át az önkormányzatoknak, hogy forrásokat nem biztosítottak hozzá. A települések nagy része megszabadult ezektől, privatizált, amilyen gyorsan csak a törvények engedték.A végeredmény Közép- és Kelet-Európában hasonló: a saját tulajdonú otthonban lakók aránya túl magas. Míg a bővítés előtti 15 uniós tagállamban a lakosság 68 százaléka lakik a sajátjában, addig ez az arány a volt szocialista blokkban – Szlovéniát leszámítva – 80 százalék feletti. Az EU-ban Romániában laknak a legtöbben saját otthonban, száz emberből 95. Magyarország a maga 90 százalékos arányával Szlovákia után a harmadik, de inkább holtversenyben második. A magántulajdonú otthon a legnagyobb gátja a munkaerő mobilitásának, és az is nehezen működik, hogy új ingatlant veszünk az ország „szerencsésebb" felén a régi árából. A Mikrocenzus számain is látszik, hogy nehezen mozdul a magyar, a népesség 52 százaléka ma is ugyanazon a településen lakik, mint születésekor – Csongrád megyében ez az arány magasabb, mint 60 százalék. A születési hely elhagyása a közép-magyarországi régióban a legjellemzőbb, miközben a Jász-Nagykun-Szolnok és a Hajdú-Bihar megyei lakosok több mint kétharmada „nem mozdult ki" településéről. A nincsből nem lehet



