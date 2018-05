Palkovics: nem lesz sikeres az innovációs folyamat, ha a magyar kkv-k nem hoznak létre saját terméket

Gondot okoz, hogy számos magyar tulajdonú cégnél nincs igény saját termékek fejlesztésére, pedig ha ez nem valósul meg, akkor hiába támogatják az innovációs folyamatot, az nem lesz sikeres - hangsúlyozta a Világgazdaságnak adott interjúban Palkovics László innovációs és technológiai miniszter.



Hozzátette: a teljes hozzáadott érték több mint 50 százalékát a munkavállalók 25 százalékát foglalkoztató multinacionális vállalatok állítják elő. Csak a maradék részét termelik meg a kis- és közepes magyar vállalkozások, amelyek a munkavállalók 75 százalékát alkalmazzák. A miniszter úgy látja: e tekintetben nem áll jól a gazdaság, nem eléggé hatékonyak a szereplői.



Az interjúból kiderül az is, hogy hat egyetemi városban formálódik science park, melynek lényege, hogy a magyar vállalatok kutatás-fejlesztési tevékenységéhez szakmai támogatást nyújtanak az egyetemek.



Palkovics László úgy véli: létre kell hozni olyan konstrukciókat, hogy egy egyetem, ha vállalati partnerrel dolgozik együtt, akkor úgy működhessen, mint egy kft., mert ha az egyetemnek be kell tartania például a közbeszerzési szabályokat, akkor mire megveszi az első eszközt, már lezárult a projekt.



A miniszter azt is elmondta a csütörtöki Világgazdaságban, hogy már szeptemberben megkezdődik az önvezető járművek tesztelése a zalaegerszegi pályán.



Szerinte el kell érni, hogy a szakgimnáziumok versenytársai legyenek a gimnáziumoknak. A felnőttképzésben bőven van tennivaló - hangsúlyozta -, az utóbbi években a résztvevők száma 6 százalék körül mozgott, amit szeretnének 25 százalékra emelni.