Panelbontás: már most mocorog a lakáspiac a hetedik emelettől felfelé

A panelház-visszabontási program részletei csak ezután válnak ismertté, de az már most látszik, hogy a hetedik emelettől felfelé egyre nagyobb a paneltulajdonosok eladási kedve - írja a Világgazdaság . A legtöbb lakást a tizedik emeleten kínálják eladásra a házgyári épületekben – derül ki az ingatlan.com Világgazdaság számára készített összeállításából. Az irányárakat Újpesten összesítették, ahol rendkívül sok panelt kínálnak, és kiderült, hogy a legértékesebb a második emelet, akár négy-, akár tízemeletes épületről van szó.A tízemeletesekben a következő legdrágább nem a következő szint, hanem a hatodik, a négyemeletes panelekben meg a harmadik. A miniszterelnöki bejelentés a hódmezővásárhelyi kísérleti panelprogramról éppen a harmadik és a hatodik emeletig számol a visszabontással. A negyedik emelet az ártoplista bronzérmese, de csak a tízemeletesekben, a négyemeletesekben a legfelső szint – vélhetően a lift hiánya miatt – ugyanolyan kevéssé értékes, mint az első és a földszinti.A panelek felső emeletein lakó tulajdonosok az átlagnál nehezebb helyzetben vannak, köztük nagyobb az eladási hajlandóság – foglalta össze Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Bármilyen meghökkentően hangzik is, a felújításoknak és átalakításoknak éppen maguk az érdekeltek és az érintettek lehetnek a legfőbb gátjai. Vannak ugyanis tulajdonosok, akik előnyösebb, és vannak, akik hátrányosabb helyzetből várják az átalakításokat, és lesznek olyanok, akik az átalakítások következtében a kiindulási helyzethez képest jobban járnak majd a többiekhez képest. Mindezek tudatában belátható, hogy nagy egyetértésre lesz szükség ahhoz a lakók részéről, hogy egy-egy panelház megújuljon. Az sem kizárt, hogy extrém esetben egy spekulációs vásárlási hullám is elindul a legfelső emeleti lakások irányába, ha már kiderülnek a panelátalakítási program részletei – véli a szakértő.