Parragh: az autóipar a második legjelentősebb ágazat Magyarországon

Parragh László a Mobil Járműipari és Logisztikai Kiállítás és Vásár keretében tartott járműipari konferencián beszélt arról, hogy 2017 első negyedévében 160 ezren dolgoztak a járműgyártásban és az ahhoz szorosan kapcsolódó iparágakban.



Megjegyezte, ha a következő években is tartani tudja fejlődési irányát a magyar ipar, akkor Magyarország felzárkózhat Európához, és ennek a fejlődésnek az egyik legjelentősebb motorja az autógyártás és a hozzá kapcsolódó iparágak.



Vannak azonban olyan kockázatok, amelyek gátjai lehetnek a fejlődésnek - jelezte a gazdasági kamara elnöke. A kockázatok közé sorolta, hogy Csehország és Szlovákia után lakosságarányosan a harmadik Magyarország az autóiparban, de "nem vagyunk egyedül", más országok is felismerték az ágazatban rejlő lehetőségeket. Nagy kockázat a képzett munkaerő hiánya a közép- és felsőfokú végzettségűek között, ezért is szükséges az átjárhatóság biztosítása a szakmunkásképzésből a felsőoktatásba.



A digitális tudás hiánya is akadálya lehet a gazdasági fejlődésnek, mert hiába használnak sokan digitális eszközöket, arra már "kevesen képesek, hogy két excell-táblát összekapcsoljanak" - mondta. Jelentős lemaradása van Magyarországnak a nyelvtudás tekintetében is, de az is nagyon fontos, hogy a tudás egyre nagyobb szerepet kapjon a gazdaságban - sorolta Parragh László.



Kitért arra is, hogy az autóipar területén különösen szükséges a beszállítói láncok, klaszterek létrejötte, amelyekre jó példa a szlovák és a magyar járműipari klaszter, illetve a Győr, Szombathely és Szentgotthárd mellett a tesztpálya révén Zala megyét is bekapcsoló klaszter fejlődése.



Palkovics László oktatási államtitkár, a zalaegerszegi tesztpálya kormánybiztosa az önvezető járművek fejlesztésével kapcsolatos kérdésekről tartott előadást, amelyben nem csak a technológiai, de a társadalmi és jogi kihívásokról is szólt.



Említést tett arról, hogy ma már számos extra segíti a közlekedést, részben automatizálva is azt, mint a parkolási asszisztens vagy a sávtartó automatika, az emberi tényezőt azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni. Érdekes kérdés például, hogy a mesterséges intelligencia miként választ a lehetséges variációk közül egy balesetveszélyes helyzetben, illetve jogilag ki tehető felelőssé egy önvezető jármű balesetekor.



Kitért arra is, hogy Magyarországon mintegy 10 ezer mérnök foglalkozik autóipari elektronikával és nagyjából ugyanennyi a kommunikációs technológiával. Évtizedek óta folynak autóipari kutatások, fejlesztések Magyarországon hazai és külföldi vállalkozások, egyetemek, kutatóintézetek együttműködésében.



Mindezekre építve döntött a kormány alig egy évvel ezelőtt arról, hogy Zalaegerszegen, hazai forrásból valósítja meg a mintegy 40 milliárd forintos beruházást igénylő járműipari tesztpályát. Itt nemcsak a hagyományos járművek, hanem az önvezető autók, az elektromos járművek vizsgálata, fejlesztése zajlik majd, amelyhez egyedülálló információtechnológiai és infrastrukturális háttér is csatlakozik majd - ismertette.



Palkovics László kifejtette: alacsony sebességű és akár 250 kilométeres sebességű közlekedésre alkalmas pálya is készül, a változó fényviszonyokhoz való alkalmazkodás tesztelésére alagút épül, de lesz városi autós környezet szimulálására alkalmas terület is. Mindezen felül a valós forgalmi viszonyok között ugyancsak vizsgálni lehet majd a járműveket, erre szolgál az országban Zalaegerszeg térségében elsőként megvalósuló 5G-s mobilhálózati fejlesztés és a leendő R76-os gyorsforgalmi út "okosútként" történő megépítése is.



A kétnapos zalaegerszegi járműipari konferencia csütörtöki nyitónapján írta alá Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a kormányzat más szereplőivel, a Magyar Telekom vezérigazgatójával és az önkormányzat, illetve az Autóipari Próbapálya Zala Kft. ügyvezetőjével azt a megállapodást, amely szerint Magyarországon elsőként Zalaegerszeg térségében épül ki az 5G-s mobilhálózat tesztkörnyezete. A két nap során panelbeszélgetéseken, előadásokon a kormányzat képviselői mellett jelentős autóipari, infokommunikációs és logisztikai cégek képviselői a járműipar jövőjével kapcsolatos kérdésekről osztják meg véleményüket.