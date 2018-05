Parragh László: Béremelés nélkül nincs fejlődés

Parragh László szerint a gazdasági növekedés fenntartása Magyarország legnagyobb kihívása.

Fotó: Frank Yvette

A magyar makrogazdasági mutatók kivétel nélkül Európa legjobbjai között vannak, ami Parragh László , az MKIK elnöke szerint esélyt ad arra, hogy a következő egy-két év gazdasági folyamatai hasonlók legyenek. A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (CSMKIK) szegedi küldöttgyűlése előtt lapunknak arról beszélt, büszkék lehetünk arra a teljesítményre, amit Magyarország nyújtott az elmúlt időszakban. Most viszont arra kell felkészülni, hogy a 4 százalékos gazdasági növekedés fenntartható legyen, és ez ne csak egy rövid ciklust jellemezzen.Emlékeztetett, az elmúlt száz évben hazánkban alig volt hét évnél hosszabb ideig tartó gazdasági növekedési időszak. Csak háromszor fordult elő: a Gömbös-kormány idején a Győri Program volt ilyen, ami a háborúra való felkészülést jelentette 1934 után, a másik az 1945 utáni újjáépítés időszaka, a harmadik pedig az elmúlt hét év. – 2010 után a két évvel korábban kirobbant gazdasági világválság kezelése volt a kulcskérdés Magyarországon is, majd 2014-ben konszolidációs gazdaságpolitika kezdődött. Mára azonban új korszakba léptünk: az a feladat, hogy a fenntarthatóságot biztosítsuk, és az elért eredményeket tovább erősítsük – részletezte.Parragh László a fenntartható fejlődés feltételei közé sorolta a politikai stabilitást, de ezenkívül a kamara szerint a jelenlegi gazdaságpolitika folytatása és finomhangolása is szükséges – a költségvetési fegyelem megtartása mellett. A legnagyobb kihívásnak a termelékenység és a hatékonyság növelését nevezte.– Ezeken felül a bérfelzárkóztatás is megkerülhetetlen, amit a kamara javasolt három éve. Mi azt mondjuk: ahhoz, hogy visszahozzuk az országba, és megőrizzük a magyar munkaerőt, tíz év alatt meg kell duplázni a reálbéreket. Ez nem megspórolható lépés, rövid távon hiába fájdalmas ez az államnak és a munkaadóknak is. Megvalósításához évi 5-6 százalékos reálbér-növekedés szükséges, ezt pedig elbírja a magyar gazdaság, hiszen az elmúlt két évben is 10 százalékos volt a növekedés – hangsúlyozta a MKIK elnöke.Úgy kalkulál, hogy a bérek reálértéke idén is 10 százalékkal növekszik. Igaz, régiónként és szakmánként lesznek eltérések. Elmondta, hogy a kormányzattal van egy tartós bérmegállapodása is a kamarának, ami az újraelosztás mértékét csökkenti. Azaz a munkára rakódó terhek a vállalkozásoknál is csökkennek, aminek szintén pozitív hatásai vannak.A bérszínvonal emelését azért is tartja elkerülhetetlen lépésnek, mert ezen a téren jelentősen le vagyunk szakadva Nyugat-Európától, így a munkaerő színe-java elmegy külföldre. Parragh László ezzel kapcsolatban lapunknak azt mondta, a reálgazdaság nagyjából 10 százaléka külföldön dolgozik, ráadásul éppen a nyelveket beszélő, jól képzett, azaz a versenyképes munkavállalók, akik, ha itthon dolgoznának, többszázaléknyi GDP-többletet hoznának a gazdaságnak.