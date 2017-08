Peking megtiltotta újabb észak-koreai vállalatok alapítását Kínában

Phenjan szombaton három újabb rövid hatótávolságú rakétát lőtt ki a Japán-tengerbe, miközben nagyszabású amerikai-dél-koreai hadgyakorlatot tartanak a Koreai-félszigeten.



Kína, Phenjan fő szövetségese és gazdasági támasza már a múlt héten bejelentette, hogy felfüggeszti Észak-Koreából származó jelentős vas-, ólom- és tengeriélelmiszer-importját, miután februárban már leállította a szénimportot is.



A jövőben tilos lesz észak-koreai beruházóknak vagy vállalkozóknak Kínában új vállalatot alapítani, legyen szó kínai céggel közösen alapított vegyesvállalatról vagy külföldi tőkével létrehozott cégről - áll a kínai kereskedelmi minisztérium által péntek éjjel közzétett közleményben.



Az azonnali hatállyal érvénybe lépő rendelet tiltja a már működő vegyesvállalatok bővítését is. A kínai cégek új észak-koreai beruházásainak engedélyezési kérelmét is visszautasítják- tette hozzá a tárca.



A Phenjan által külföldön alapított cégek - közöttük kereskedőházak vagy éttermek - fontos devizaforrást jelentenek az ország számára.



Az újabb kínai intézkedések az ENSZ Biztonsági Tanácsa által augusztus elején Phenjan ellen meghozott - és Kína, a BT egyik állandó tagja által jóváhagyott - újabb nemzetközi gazdasági büntetőintézkedések keretébe illeszkednek. Az intézkedések célja - amelyeket a Phenjan által júliusban végrehajtott ballisztikusrakéta-kísérletekre válaszul rendeltek el -, hogy évi 1 milliárd dolláros bevételtől fosszák meg Észak-Koreát, ily módon késleltetve atom- és ballisztikusrakéta-programját.