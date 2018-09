Piacvezető a Rádió 1, feltörekvőben a Retro Rádió

A fiatalok körében továbbra is tarol a Rádió 1.

A fiatalok körében továbbra is tarol a Rádió 1, az új, országos Retro Rádió térnyerése miatt több rádió is veszített hallgatókat – derül ki a Kantar-Hoffmann kutató cég legfrissebb, június-július-augusztus összevont hallgatottsági adataiból. A rádiózás továbbra is rendkívül népszerű, a 15 év feletti lakosság közel 72%-a naponta hallgat rádiót.A fiatalok hallgatási szokásaiban nincs jelentős változás. Az igazi mai slágereknek, azország legnépszerűbb lemezlovasainak és a Balázséknak című reggeli műsornak is otthont adó Rádió 1 továbbra is a kereskedelmileg kiemelten fontos 15-39-es korosztályban a leghallgatottabb csatorna. A mérés alapján országosan a Rádió 1 stabilan piacvezető, második a Petőfi Rádió,majd a Music FM.A júliusi és az augusztusi mérésben már szereplő Retro Rádióról nem állnak még rendelkezésre hallgatottsági adatok, mivel a kutató cég háromhavi, összevont adatokat publikál, de látható, hogy a Retro Rádió átrendezte az országos és a budapesti rádiók sorrendjét.A 18-59-es korosztályt vizsgálva látható, hogy a megváltozott piaci helyzet legnagyobb vesztese a Sláger FM, amely elveszítette hallgatóinak harmadát, miközben a rádió továbbra is megőrizte piacvezető pozícióját.A gazdaságilag aktív 18-49-es célcsoportban változatlan a sorrend, azonban mégjelentősebb a különbség a Rádió 1, a Music FM és Sláger FM hallgatottságában. A fővárosi 15-39 éves fiatal felnőttek körében –ahogy országosan is- magasan a Rádió1 a piacvezető csatorna.