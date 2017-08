Pozitívra javította a magyar államadós-besorolás kilátását a Standard & Poor´s

A nemzetközi hitelminősítő globális minősítési részlegének (S&P Global Ratings) indoklása szerint egyre nagyobb a valószínűsége annak, hogy a magyar bankszektor nem teljesítő kinnlevőségeinek csökkenő rátája, valamint a banki hitelezés fenntartható élénkülése javítja a magyar monetáris politika transzmissziós funkcióját.



A cég a kilátás javításával egyidejűleg megerősítette Magyarország befektetési ajánlású, "BBB mínusz/A-3" szintű hosszú és rövid távú államadós-besorolását.



Magyarország tavaly mindhárom piacvezető nemzetközi hitelminősítőnél visszanyerte a befektetésre ajánlott osztályzatot.



A Fitch Ratings tavaly májusban, a Standard & Poor's szeptemberben, a Moody's Investors Service novemberben emelte vissza a befektetési kategóriába a magyar államadós-besorolást, és azóta azonos, "BBB mínusz/Baa3" osztályzattal tartják nyilván Magyarország hosszú lejáratú államadósságát.



A Fitch és Moody's a magyar adósbesorolásra továbbra is stabil kilátást tart érvényben.



A Standard & Poor's a magyar államadós-osztályzat legutóbbi két felminősítését - köztük Magyarország tavaly szeptemberi visszaemelését a befektetési ajánlású kategóriába - úgy hajtotta végre, hogy előtte nem javította pozitívra a besorolás kilátását. Ez valamelyest szokatlan eljárás volt a nemzetközi hitelminősítői gyakorlatban.



A kilátás péntek éjjel bejelentett pozitívra javításának indoklásában az S&P Global Ratings viszont kiemelte: a lépést mindenekelőtt az a várakozása támasztja alá, hogy a magyar reálgazdasági és külső mérőszámok javulása elősegítheti a pénzügyi szektorban zajló javulási folyamat folytatódását. A cég szerint mód nyílhat a magyar szuverén besorolás felminősítésére, ha e javulás tartósnak bizonyul.



Az S&P Global Ratings közölte: ötévi "hitel nélküli" gazdasági növekedési időszak után arra számít, hogy újraindul a hitelkihelyezés növekedése a magyar gazdaságban, de ezzel egyidejűleg 10 százalék körüli - a történelmi visszatekintésben mért csúcsoknál sokkal alacsonyabb - szinten stabilizálódik a nem teljesítő követelésállomány rátája.



Az S&P Global Ratings hangsúlyozza, hogy a magyar bankszektor tavaly - részben a banki különadók fokozatos csökkentése miatt - ismét nyereségessé vált.



A magyar bankszektor kinnlevőségi mutatóinak javulására más nagy hitelminősítők és londoni pénzintézetek is felhívták a figyelmet.



A Moody's Investors Service már tavaly stabilról pozitívra javította a magyar bankrendszer egészének kilátását, és ehhez fűzött indoklásában szintén a nem teljesítő kinnlevőségek arányának szektorszintű csökkenését emelte ki.



Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) nemrégiben összeállított térségi szektorelemzése szerint a tavalyi év második felére éves összevetésben 8,2 százalékkal 52,6 milliárd euróra csökkent a közép- és kelet-európai bankrendszerek rossz kinnlevőségeinek összege, és Magyarországon a legalacsonyabbak között volt e problémás követelésállomány a térségen belül.



A magyar szuverén adósbesorolás kilátásának javításához fűzött pénteki londoni elemzésében az S&P Global Ratings kiemelte: a magyar hazai össztermék (GDP) növekedése 2009 és 2014 között az EU-folyósításoktól és a nettó exporttól kapta a fő lendületet, mivel a bankszektor ebben az időszakban a GDP 20 százalékánál nagyobb arányú nettó külső adósságot épített le, és eközben szűkült a hitelkínálat, a kormány pedig a költségvetési feszültségekre reagálva több évig tartó prociklikus államháztartási szigorítást hajtott végre.



Azóta a hazai bizalom lassan helyreállt, fokozatosan javultak a finanszírozási kondíciók, és tavaly - tíz év után - a reálfogyasztás ismét elérte a globális pénzügyi válság előtti szintet.



Mindezek alapján az S&P Global Ratings az idei év egészében 3,5 százalékhoz közelítő reálnövekedésre számít Magyarországon, de hangsúlyozza, hogy az erőteljes első negyedévi teljesítmény növelte az ennél gyorsabb idei és jövő évi növekedés valószínűségét.



A ház véleménye szerint ugyanakkor a szerkezeti növekedési kihívások - köztük a rossz demográfiai folyamatok - a 2018-2020 közötti időszakban már inkább 2,5 százaléktól valamelyest elmaradó éves átlagos növekedéseket tesznek majd lehetővé.



A hitelminősítő megítélése szerint az Orbán-kormány egyes nem konvencionális szakpolitikai intézkedései - a kedvező külső környezettel együtt - fontos tényezői voltak a külső sérülékenység csökkentésének és a makrogazdasági stabilitás megteremtésének. Az S&P Global Ratings közölte: elismeri a kormány ambiciózus reformprogramját is, amely a versenyképesség és a termelékenység javítását célozza.



A cég elemzői mindemellett úgy vélekednek, hogy a 2010-es évek eleje óta végrehajtott egyes intézményi változtatások gyengítették a fékek és ellensúlyok rendszerét, az EU által Magyarországgal szemben elindított kötelezettségszegési eljárások pedig azzal a kockázattal járnak, hogy destabilizálódhatnak az unió és Magyarország kapcsolatai. A cég vélekedése szerint ez potenciálisan kisiklathatja az uniós beruházási programokat.



Az S&P Global Ratings ugyanakkor "elhanyagolhatónak" minősítette a költségvetési elcsúszás kockázatát, és azzal számol, hogy az éves átlagos államháztartási hiány a 2017-2020-as időszakban a hazai össztermék 2,3 százaléka lesz.



A hitelminősítő előrejelzése szerint a likvid eszközöktől megszűrt államadóság-ráta 2020-ig fokozatosan a GDP-érték 66 százalékéra csökken a tavaly mért 70,4 százalékról.