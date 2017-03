Rekordszintű árbevételt ért el a Scania tavaly

A vállalat üzemi eredménye ugyanakkor 34 százalékkal, 6,38 milliárd svéd koronára csökkent 2016-ban éves összehasonlításban. Az adózás előtti eredmény 35 százalékkal 5,96 milliárd, a mérleg szerinti eredmény pedig 52 százalékkal 3,24 milliárd svéd koronára süllyedt.



A közleményben Martin Lundstedt, a Scania elnök-vezérigazgatója rámutatott: a Scania nettó értékesítési árbevétele rekordszintűre, közel 104 milliárd svéd koronára nőtt. Az átadott tehergépkocsik és autóbuszok száma is minden idők legmagasabb szintjét érte el. A szolgáltatások árbevétele rekordot döntve közel 22 milliárd svéd koronát tett ki, ami 5 százalékos növekedés. A nagyobb volumenű európai járműértékesítésnek és a szolgáltatások növekvő árbevételének pozitív hatását azonban részben negatívan befolyásolta a valutaárfolyamok kedvezőtlen alakulása, Latin-Amerikában (főként Brazíliában) a kiszállítások csökkenő mennyisége, valamint a Scania új tehergépkocsi-generációjával kapcsolatos beruházások jelentős költsége.



A Scania helyzete a körülbelül 16,5 százalékos piaci részesedésével továbbra is erős az európai piacon. Európában a járművek lecserélése iránti igény és a gazdasági helyzet továbbra is kedvezően hat a tehergépkocsik keresletére. Latin-Amerikában azonban még mindig alacsony szintű a rendelésállomány, főként a nagyon bizonytalan brazíliai gazdasági helyzet miatt. Eurázsiában némileg nőtt a rendelésállomány, és úgy tűnik, hogy Oroszország túljutott a mélyponton. Európában továbbra is nagy az autóbuszok piaci kereslete. A motorok üzletág terén az ipari és a hajómotorok iránti kereslet kedvező, míg az áramfejlesztők iránt továbbra is mérsékelt.



A Scania a világ vezető nehéztehergépkocsi-, autóbusz-, hajómotor- és iparimotor gyártói közé tartozik, több mint 44 ezer alkalmazottal mintegy száz országban van jelen. A kutatás és fejlesztés jellemzően Svédországban összpontosul, míg a termelés Európában és Dél-Amerikában folyik, az alkatrészek és komplett járművek gyártásának világméretű megosztásának lehetősége mellett.



A Magyarországon 1990 óta jelen lévő vállalat 175 alkalmazottat foglalkoztat a tavaly decemberi adatok szerint. A nyilvánosan hozzáférhető cégadatok szerint 2015-ben 20,5 milliárd forint árbevétel mellett 942 millió forint adózott eredményt ért el.