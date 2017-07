Romániai bankot vásárolt az OTP

Az OTP Bank Romania és a National Bank of Greece képviselői aláírták a Banca Romaneasca eladásáról szóló szerződést. A tranzakció pénzügyi részleteit a felek nem kívánják nyilvánosságra hozni - jelentette be csütörtökön az MTI-nek megküldött közleményében a magyar pénzügyi vállalatcsoport.



A Reuters hírügynökség athéni forrásokra hivatkozva múlt pénteken közölte értesülését, miszerint az OTP Bank vásárolja meg a National Bank of Greece (NBG) görög kereskedelmi bank romániai érdekeltségét, a Banca Romaneasca pénzintézetet.



A csütörtöki OTP-közlemény hozzátette: az akvizíció eredményeképpen az OTP Bank Romania (OBR) piaci részesedése mintegy 4 százalékra emelkedik, ezzel a román bankpiac 8. legnagyobb szereplővé válik.



A tranzakció pénzügyi zárására a felügyeleti hatóságok jóváhagyását követően várhatóan 2018 elejéig kerül sor - tették hozzá.



A Banca Romaneasca tavaly év végi mérlegfőösszege alapján mintegy 1,62 százalékos piaci részesedésével Románia 14. legnagyobb bankja, univerzális bankként a lakossági és vállalati szegmensben egyaránt aktív. A múlt év végén a Banca Romaneasca és az egyéb eszközök mérlegfőösszege 1,570 milliárd euró, bruttó hitelállománya 1,148 milliárd euró, saját tőkéje 145 millió euró volt. A pénzintézet sajáttőke-arányos nyeresége (ROE) az utóbbi két évben 3,8, illetve 8,2 százalék volt. A bank hitelállományának minősége megfelelő. A lakossági hitelállomány 85 százaléka jelzálog fedezetű hitel. A Banca Romaneasca jelenleg 1148 munkavállalót foglalkoztat, 109 fiókot és 118 ATM-et működtet. A pénzintézet 0,72 százaléka kisbefektetők tulajdonában van - ismertette az OTP.