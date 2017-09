Saját lakáshoz 8-12 évnyi átlagjövedelem szükséges

Ez az arány rosszabb, mint három éve, mert a lakásárak kétszer olyan gyorsan nőttek ezalatt, mint a jövedelmek - derül ki az Otthontérkép friss felméréséből.



Idén a második negyedévben egy 75 négyzetméteres ingatlan megvásárlásához átlagosan 20 millió forint kellett, így az átlagos nettó jövedelem alapján a megvásárláshoz 7,8 év volt szükséges. Ez az idő 2014-ben 6,8 év volt, a háttérben az áll, hogy a jövedelmek 20, a lakásárak viszont 40 százalékkal emelkedtek.



Az elemzés szerint az országon belüli népmozgás a keleti országrészből nyugat felé mutat, mert az emberek a magasabb jövedelem reményében változtatnak lakóhelyükön. Ugyanakkor - kizárólag az ingatlanárak és a jövedelem viszonyát vizsgálva - nem feltétlenül éri meg egy magasabb kereseti lehetőséggel kecsegető országrészbe költözni, mert ott arányaiban a lakásárak is jóval magasabbak.



Nógrád és Tolna megyében 4-6 év elegendő az ingatlanvásárláshoz a területi jövedelmekkel kalkulálva, Budapesten viszont csaknem 12 év, Veszprémben pedig 13,5 év kell ugyanehhez. Ritka, de van olyan megye is, ahol 2015-höz képest a jövedelmek nagyobb mértékben nőttek, mint az ingatlanárak, így például Bács-Kiskun megyében 2015-ben 10,6 év kellett egy közepes méretű ingatlan megvásárlásához, míg 2017-ben 9,1 év.



A lakásszerzési idő akkor csökkenhet, ha 3-5 éven belül valóban elkészül a magánszemélyek és a vállalkozók által tervezett 30-50 ezer új lakás. Ez az árak stagnálását eredményezhetné, miközben a nettó jövedelmek még nagyobb tempóban, évi 15-20 százalékkal emelkednek - fejtette ki Mester Nándor, az Otthontérkép vezető elemzője a közleményben. Hozzátette, feltétel az is, hogy tovább csökkenjenek a hitelkamatok és az állam újabb ösztönzőket vezessen be, illetve hosszabbítsa meg a mostani, 5 százalékos áfa hatályát.