Segít a jövedéki adóbevallás elkészítésében is a NAV

Már minden jövedéki adófizetésre kötelezett vállalkozó megkapta a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) a decemberi időszakról szóló bevallási tervezetét. A hivatal nyilvántartása szerint a mintegy hétszáz vállalkozó összességében 100 milliárd forint jövedéki adót, illetve dohány áfát fizet majd a költségvetésbe - tájékoztatta Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára az MTI-t.



2018-tól a személyi jövedelemadó bevalláshoz hasonlóan a jövedéki adóbevallás tervezetét is a NAV csinálja. A hivatal már a decemberi időszakra vonatkozó bevallás alapját képező adatokat is megküldte az érintetteknek - mondta Tállai András hozzátéve, hogy a törvény szerint elég lett volna csak a januári bevallások tervezetét elkészíteni.



2017. július 1-jén bevezetett - az EU-ban is példaértékűnek számító - elektronizált jövedéki rendszernek köszönhetően gyakorlatilag minden jövedéki adófizetési kötelezettséget érintő adat befut a hivatalhoz. A NAV az összes rendelkezésére álló adatról legkésőbb a bevallás benyújtási határideje előtt 10 nappal tájékoztatja a vállalkozót, akinek így elég ideje van az észrevételezésre, illetve a bevallása esetleges kiegészítésére is.



"Jól vizsgázott a vámhivatal" - emelte ki az államtitkár. A visszajelzések alapján kiderült, hogy a tervezet nemcsak a bevallás kitöltésében segít, hanem fontos visszacsatolás is egyben a vállalkozóknak arról, hogy milyen adatok állnak a hivatal rendelkezésére. Volt néhány cég, amelyik a bevallási-tervezetben szereplő információk alapján jött rá, hogy tévesztett a napi adatszolgáltatása során. A javításnak ilyenkor nincs semmilyen hátrányos jogkövetkezménye.



A kormány célja a lehető legnagyobb mértékű adminisztrációcsökkentés, ezért 2021-re a legtöbb bevallást elektronikusan a NAV-nak kell elkészítenie az adózók helyett. A jövedéki adóbevallás tervezetének megküldése ebben a folyamatban az egyik legfontosabb állomás - hangsúlyozta az államtitkár - hiszen ez az első olyan szolgáltatás, amelyet a vállalkozásoknak nyújt a hivatal.