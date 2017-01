Sokan fizették hitelből a karácsonyi ajándékokat; másfél-kétszer annyi személyi hitel fogyott több hitelintézetnél, mint egy évvel korábban, és a nullás THM-ű áruhitelért is sokan álltak sorba - írta szerdai számában a Világgazdaság.



A lap felidézte: 2015 decemberében 13,2 milliárd forint személyi, 2,6 milliárd forint szabad felhasználású jelzálog- és 1,4 milliárd forint áruhitelt helyeztek ki a jegybank adatai szerint.



Most karácsonykor egyedül a Providentnél nem robbant a hitelbomba a lapnak nyilatkozó pénzintézetek közül: náluk a hiteligénylések darabszáma csökkent, igaz, az igényelt kölcsönösszeg mértéke általánosságban véve nőtt.



Az FHB-nál az egy évvel korábbi időszakhoz képest kétszeresére nőtt a kihelyezés volumene, az UniCredit Bank csaknem 20 százalékkal több fogyasztási hitelt nyújtott az előző év azonos időszakához képest. A CIB-nél 45 százalékkal nőtt a kihelyezett személyi hitelek mennyisége a karácsonyi időszakban, a K&H-nál is a személyi kölcsön ment a legjobban, másfélszer annyit folyósítottak, mint egy évvel korábban.



A Budapest Banknál, az OTP-nél és a Cetelemnél az áruhitelek iránt nőtt a kereslet.



A növekvő kihelyezés a gazdasági környezet és a jövőbeni kilátások javulása mellett elsősorban az egyre alacsonyabb hitelkamatoknak köszönhető - írta szakértőkre hivatkozva a lap.