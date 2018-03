Spekulációra csábít az alternatív pénz

Száműzték a Facebookról



Az internetes óriáscég megtiltotta felületén a kriptovaluta-reklámokat, beleértve a Bitcoinét is. Írták, a hirdetéseknek biztonságosnak kell lenniük, a megtévesztésnek és a félrevezető reklámoknak nincs helyük a Facebookon. Úgy tekintenek ezekre a pénzügyi termékekre és szolgáltatásokra, mint amelyek gyakran összefüggésbe hozhatók megtévesztő és csalfa hirdetési gyakorlattal.

Miközben február elején az amerikai tőzsdeindexek egy napon belül nagyobbat zuhantak, mint a 2008-as válság óta bármikor, a Bitcoin árfolyama is 6000 dolláros szint alá esett – december közepén a 20 ezer dolláros árfolyamot is ostromolta. Pedig a Bitcoin eredetileg éppen a 2008-as tőzsdekrachra adott válaszként született. A válság idején a pénzügyi intézményekbe vetett bizalom padlót fogott, és megjelent az igény olyan „termékekre", amelyek ezeken kívül esnek.Ennek az eredménye lett a Bitcoin, amiről azt sem tudni, ki indította el. Csak egy internetes fórumon használt álnéven, Satoshi Nakamotóként ismeri a pénzvilág azt az embert – vagy csoportot –, aki először bocsátott ki Bitcoint 2009 januárjában. Azóta sincs gazdája, s épp ez adja a vonzerejét, ehelyett az árfolyamot, a felhalmozott tartalékokat több, a felhasználók számítógépeiről megosztott adatbázis tárolja, és a kifizetéseket is közösségi alapú technológia hitelesíti.– Az információs társadalom államok feletti működésével szükségszerű volt a kriptovaluták létrejötte – mondja Oláh János , a pénzügyekben otthonosan mozgó szegedi vállalkozó, hozzátéve, már a nemzeti valuták is nagyrészt számítógépen nyilvántartott digitális jelek. Ám míg a virtuális nemzeti valuták fizetési eszköz funkcióját a jegybankok szigorúan szabályozzák, a kriptovalutáknál hiányzik a nemzetállamok ellenőrzése, ennek minden következményével.– Egyfajta felügyeletet maga a digitális rendszer végez, de minden új pénzügyi eszköznél megjelennek a kalandorok, csalók, bűnözők, működésük aláássa a bizalmat – hangsúlyozza a vállalkozó. Ő úgy látja, a Bitcoin-birtokosok igyekeznek is realizálni az elért nyereséget nemzeti valutára való átváltással. Hosszú távú létezésével kapcsolatban érvényesnek véli a Greshamtörvényt, miszerint ha egy gazdasági rendszerben kétféle pénznem van forgalomban, a rosszabbik fogja kiszorítani a jobbat, az értékállóbbat. Akiknek mindkettőből van, a rosszabbikat fogják költeni, mert szabadulni akarnak tőle, és a jobbat fogják tartalékként félretenni.2009-es indulása óta már volt, hogy buborékszerűen növekedett, majd hirtelen összeomlott az árfolyam. A közelmúltban is egy hasonló buborék alakult ki: meredek növekedés után tavaly év végén megrendült a Bitcoinba vetett bizalom: azután, hogy bő egy hónap alatt megháromszorozódott az árfolyam, szűk két hónap elég volt a szinte teljes visszarendeződéshez. Mindezt segítette, hogy a valuta lényegében belépett a hagyományos tőzsdékre is.Decemberben jelentek meg az első határidős értékpapírok, amelyek árfolyamát a Bitcoin értékéhez rögzítették. Innentől a nemzeti valutákhoz hasonlóan lehetett az árfolyamára is spekulálni – és kiderült az is, hogy ez ellen a kriptovaluták még kevésbé védettek, mint a hivatalos fizetőeszközök. A szakértők szerint az árfolyamot leginkább hírekkel lehet manipulálni, a Bitcoin-használók attól félnek, hogy egy-egy állam betiltja a valutát.