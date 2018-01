Szakértő: július 1-től a vállalkozásoknak ki kell építeniük az online számlázás rendszerét

Július 1-től minden adózónak és vállalkozásnak olyan számlázó rendszerrel kell rendelkeznie, amely az interneten keresztül folyamatos kapcsolatban áll a Nemzeti Adó és Vámhivatallal (NAV) - mondta Földes Balázs, a Crowe FST szenior adómenedzsere pénteken az M1 aktuális csatornán.



Az online számlázási rendszerbe azoknak a számláknak kell minden adatát rögzíteni, amelyeknek áfa tartalma meghaladja a 100 ezer forintot, a számla nettó értéke ez esetben körülbelül 370 ezer forint.



Az online számlázi rendszer segítségével a NAV le tudja ellenőrizni a vevők áfa-bevallását, és abban az esetben, ha valaki áfát igényel vissza, az adóhatóság azt is meg tudja vizsgálni, hogy a vevők csak olyan számla után igénylik-e vissza az áfát, amelyet az eladó be is fizetett - tette hozzá.



Kiemelte, hogy ez a fejlesztés is a gazdaság fehéredését szolgálja.