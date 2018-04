Szankciók helyett segíteni igyekszik a NAV

A családokat, illetve a lakosságot segíti az úgynevezett automatikus részletfizetés, amellyel eddig több mint tízezren éltek. Félmillió forintos tartozásig csak kérni kell, és a NAV automatikusan 12 havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez.



Segít az idén indult vállalkozásfejlesztési program, a mentorálás is, ez fél éven keresztül nyújt a kezdőknek speciális, akár személyre szabott támogatást. Ezzel kapcsolatban több 10 ezren már meg is kapták a hivataltól az általános tudnivalókról szóló levelet. Az ügyintézést teszi könnyebbé a tavaly júliusban indult úgynevezett NAV-ablak program – a hivatal 64 olyan településen is megjelenik, ahol a korábbiakban nem volt lehetőség a személyes ügyintézésre.



Az ellenőrzés átszervezése igazolta, hogy az állam, a hatóság és az adófizetők is akkor járnak jobban, ha a NAV több erőforrást fordíthat a segítségnyújtásra, mint a szankcionálásra. Tavaly a támogató jellegű ellenőrzések száma 160 ezer volt, a hagyományos revízióké pedig 130 ezerre csökkent. Újabban a hivatal előre bejelenti, hol, mikor és mit vizsgál. Ez az adótraffipax, amely az államnak egy forintjába se kerül, mégis százmilliókat hozhat a költségvetésnek.