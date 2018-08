Szaúdi befektetéssel vezetné ki a tőzsdéről a Teslát Elon Musk

Elon Musk, az elektromos autókat gyártó Tesla elnök-vezérigazgatója kedden nyilatkozatban megerősítette, hogy a szaúdi szuverén vagyonalap kész részt venni befektetéssel a cég részvényeinek tőzsdei kivásárlásában.



Elon Musk most először szólalt meg az ügyben augusztus 7-i Twitter-üzenete óta, amelyben bejelentette szándékát a Tesla részvényeinek tőzsdei kivezetéséről 420 dolláros kivásárlási árfolyamon.



"A szaúdi szuverén vagyonalap az elmúlt két évben több alkalommal is javaslatot tett a Tesla magánkézbe vételére. Először 2017 elején kerestek fel személyesen is, hogy kifejezzék érdeklődésüket" - mondta Musk. "A szaúdi szuverén vagyonalap egészen nyilvánvalóan rendelkezik a tranzakció lebonyolításához szükséges pénzeszközökkel" - tette hozzá, hangsúlyozva, hogy az alapkezelőnek nincs szüksége felsőbb jóváhagyásra sem és kész azonnal lépni az ügyben.



A szaúdi szuverén vagyonalap, a Public Investment Fund (PIF) 230 milliárd dolláros befektetést kezel, bár ennek 65 százalékát szaúdi vállalatokban.



Elon Musk elmondta, hogy a szaúdi alap nemrégiben a Tesla közel öt százalékos részesedését vásárolta fel a tőzsdén, és ezt követően az alap vezérigazgatója "nyomatékosan kifejezte támogatását a Tesla magánkézbe vételéhez".



"Július végi találkozónkat követően már semmi kétségem nem volt afelől, hogy az ügyletet bármikor nyélbe tudjuk ütni, már csak mozgásba kell hozni a folyamatot. Ezért is közöltem augusztus 7-i bejelentésemben, hogy a kivásárlás pénzügyi fedezete rendelkezésre áll" - mondta Musk.



A Tesla vezérigazgatója hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a szaúdi szuverén vagyonalap mellett más potenciális befektetőkkel is folytat tárgyalásokat a kivásárlás finanszírozásáról, ami "mindig is szándékában állt", mivel jónak látja "széles tulajdonosi bázisra" alapozni a Tesla jövőjét.



Elon Musk "túldramatizáltnak" minősítette a több mint 70 milliárd dolláros kivásárlási összegről szóló médiajelentéseket. Elmondta: a 420 dolláros kivásárlási árfolyam csak azoknak szól, akik hajlandóak megválni a részvénytől. Becslése szerint a tőzsdei forgalomban lévő részvények kétharmadának tulajdonosai élnek majd a lehetőséggel.