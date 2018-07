Szigorít a hitelfelvételen az MNB - a fix kamatozású lakáskölcsönöket ajánlja a jegybank

Társasház-építkezés. Védik a túlzott eladósodástól a lakásvásárlót. Fotó: Karnok Csaba

Elővigyázatos lépés



Pogátsa Zoltán közgazdász az MNB szigorítási tervével kapcsolatban, miszerint a 400 ezer forint alatti jövedelemnél megfelezik a vállalható törlesztőrészlet mértékét, azt mondta, kicsit szigorúnak, kicsit korainak, de elővigyázatos lépésnek tartja. Az üdvözlendő, hogy megpróbálja megakadályozni egyes társadalmi csoportok eladósodását. A szakember úgy gondolja, amiből nálunk probléma volt, az a devizahitelezés, nem pedig a forintalapú. Szerinte a magyar társadalomnál sokkal eladósodottabbak is vannak Nyugat-Európában, a skandináv országokban – ott inkább komoly kockázata van annak, hogy válság lesz a jelzálog-hitelezésből.

Októbertől az új, öt évnél rövidebb kamatperiódusú forint jelzáloghitelek felvételénél az adós havi törlesztő-részleteinek összege nem haladhatja meg a rendszeres havi nettó jövedelem 25, magasabb bevétel esetén 30 százalékát. Ez utóbbin a 400 ezer forint feletti nettó havi jövedelmet érti a Magyar Nemzeti Bank.Az öt évnél hosszabb, de tíznél rövidebb kamatperiódusú új forint jelzáloghitelek esetében az arány magasabb, a rendszeres havi nettó jövedelem 35, illetve 40 százaléka lehet. A 10 évnél hosszabb, illetve a futamidő végéig fixkamatozású konstrukcióknál nem módosul a jelenlegi 50, illetve 60 százalékos jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató, a JTM.Az MNB döntött a magasabb arányú törlesztőrészlet vállalását engedő jövedelemhatár emeléséről is, a jelenlegi havi nettó 400 ezer forintról 500 ezerre emelik. Ez a változás azonban csak egy év múlva, 2019. július 1-jétől lép életbe.A cél világos, afeltételek módosításával biztosítani kívánják, hogy a kamatkockázatnak kitett ügyfelek is megfelelő jövedelmi tartalékkal rendelkezzenek, felkészülve ezzel a törlesztőrészletek kedvezőtlen megváltozására.Az adósságfék-szabályok szigorításának nem titkolt célja a lakáshitelt felvevők biztonságának növelése mellett a kiszámítható törlesztőrészletű, fix kamatozású lakáskölcsönök felé terelni az érintetteket.Terel az MNB azzal is, hogy megjelentek az első állami kamattámogatással nyújtott Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek a bankok kínálatban.E speciális, családi otthonteremtést támogató konstrukciók egyszerre biztosítanak kedvezőbb hiteldíjakat, illetve ügyfélbarátabb adminisztrációt. A futamidő első öt évében az állam a kölcsön törlesztésekor a hiteligénylők helyett megfizeti a kamat egy részét.A fogyasztóbarát lakáshiteleknél a piacihoz képest negyedével alacsonyabb a folyósítási, és felével kisebb az előtörlesztési díj, miközben egyszerűbb, gyorsabb az ügyintézés. A bank az ügyfél kérésére például köteles átvállalni a teljes földhivatali ügyintézést, a hitelbírálati idő pedig maximum 15–20 munkanap lehet. A feltételek teljesítését követően két – kamattámogatott hitel esetén öt – munkanapon belül folyósítani kell a hitelt.