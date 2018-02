Szijjártó: a magyar gazdaság jövője az autóiparon múlik

A magyar gazdaság jövője azon múlik, hogy az új korszakába lépő autóipar az új ipari forradalom vezető ágazataként továbbra is hozzájárul-e a belföldi növekedéshez - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten, a Continental új debreceni beruházását bejelentő sajtótájékoztatón.



A tárcavezető ismertette, hogy a világ egyik legnagyobb autóipari beszállítója zöldmezős beruházással 7 ezer négyzetméteres járműelektronikai alkatrészeket gyártó üzemet hoz létre a hajdú-bihari megyeszékhelyen.



Közölte, a 100 millió euró értékű és 450 új munkahelyet teremtő beruházást - magas hozzáadott értékére tekintettel - a kormány 10,6 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással segíti.



Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy az elmúlt években kormányzati segítséggel megvalósuló beruházásoknak köszönhetően Debrecen már nem csupán lélekszámával, hanem gazdasági erejével is a régió egyik jelentős ipari központjának számít.



José Avila, a Continental igazgatótanácsi tagja közölte, hogy a beruházáshoz a kiváló infrastruktúra és a jól képzett munkaerő miatt választották Debrecent. Az építkezés az év második felében kezdődik, az új üzemben mechatronikai termékek, szenzorok, váltóművezérlő egységek készülnek majd - tette hozzá.



José Avila felidézte, hogy a Continental 27 éve van Magyarországon, 6 gyárat és egy kereskedelmi központot üzemeltetnek 8 ezer munkavállalóval. Az 55 országban 230 ezer embert foglalkoztató vállalat globális árbevétele tavaly elérte a 44 milliárd eurót, iparágai közül az elektronika termelése bővül a leggyorsabban - közölte.



Papp László, Debrecen polgármestere ismertette, hogy 2014 óta a városba 23 beruházás és csaknem 200 milliárd forint működő tőke érkezett, ezért az elmúlt 4 évet rég nem látott fejlődési korszaknak nevezte. Debrecent immár Barcelonához, Bordeaux-hoz vagy Birminghamhez hasonlóan vonzó befektetési célpontként emlegetik külföldön - tette hozzá.



A város vezetője szerint a Continental új beruházása - amely a legnagyobb az elmúlt évek projektjei közül - új korszakot nyit a város történetében, ezért a helyi képzéseket is a vállalat igényeinek megfelelően alakítják át. A fiatalok elvándorlásának megakadályozása érdekében Debrecen azt szeretné, hogy a Continental új üzeme sikeres legyen és minél több új munkahelyet teremtsen - hangsúlyozta.