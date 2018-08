Szijjártó: kormányzati támogatással bővül a kisvárdai baromfifeldolgozó

A tárcavezető üdvözölte, hogy a csaknem százéves múltra visszatekintő vállalkozás a korábbi 24 milliárd forintos beruházást követően újabb befektetésről döntött, hiszen - mint mondta - a nemzetgazdaság sikere a családi üzemektől függ.



Kiemelte egyúttal, hogy a kisvárdai beruházás az első kedvezményezettje a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) új, technológiaintenzív befektetéseket ösztönző támogatási kategóriájának.



Ennek létrehozását azzal indokolta, hogy a teljes foglalkoztatottság megközelítésével csak a munkahelyek termelékenységének javítása hozhat újabb fejlődést, ezért a versenyképesség megőrzését a technológiai fejlesztések biztosíthatják.



Az élelmiszeripart a leginnovatívabb iparágak közé sorolta a miniszter az egyre magasabb elvárások és előírások miatt. Hozzátette, hogy az élelmiszeripar Magyarországon az első fél évben 8 százalékos éves növekedéssel 1500 milliárd forintot meghaladó termelési értéket állított elő, csaknem 140 ezer munkahelyet tart fönn. A Mastergood tavaly 69 milliárd forint árbevételt ért el, termékeinek majdnem háromnegyedét külföldön, 40 országban értékesítette - mondta Szijjártó Péter.



Bárány László, a Master Good Kft. ügyvezető igazgatója közölte, hogy a technológia- és tudásintenzív beruházással a kisvárdai üzem a hat legnagyobb kapacitású európai baromfifeldolgozó közé kerül. A fejlesztést követő második évben pedig 50 százalékkal nőhet a cégcsoport árbevétele, hosszabb távon javulhat tőkevonzó képessége, fejlődési lehetőségei bővülnek.



Hozzátette, hogy a munkavállalók bére a következő évek alatt százalékban kifejezve kétszámjegyű mértékben nőhet, és a 450 beszállító is biztos megélhetésre számíthat. Nyolc-tíz éven belül a cég alkalmazottainak jövedelme - csakúgy, mint minden magyarországi munkavállalóé - a duplájára nőhet - fogalmazott a cégvezető. Bárány László hangsúlyozta, hogy a baromfifeldolgozás a rendszerváltást követően is a magyar élelmiszeripar kiemelkedő ágazata maradt, sőt évente 5-7 százalékkal bővíteni is tudja kibocsátását- tette hozzá.



Leleszi Tibor, Kisvárda polgármestere (Fidesz) közölte, hogy a település a vállalat munkaerőigényének megfelelően elindította az élelmiszeripari mérnökök képzését, hiszen - mint mondta - a fejlesztésnek nemcsak kétkezi munkásokra, hanem jól képzett szakemberekre is szüksége lesz. A beruházás azért is különösen fontos Kisvárda számára, mert az új munkalehetőségekkel segíthet megtartani a helyi fiatalokat - tette hozzá.