Szijjártó: új minőségi fejezet nyílik a magyar informatikai és távközlési iparágban

A Nokia Skypark irodaépület átadásával új minőségi fejezet nyílik a magyar informatikai és távközlési iparágban, a 25 ezer négyzetméteres épület a legújabb és egyik legmodernebb iroda és kutatás-fejlesztési helyszín a szektorban - mondta a külgazdasági és külügyminiszter a Nokia Solutions and Network Kft. új épületének átadásán kedden, Budapesten a VIII. kerületben a Corvin-negyedben.



A projektet fejlesztő Futureal csoport közlése szerint több mint 20 milliárd forint beruházás értéke.



Szijjártó Péter megjegyezte, a Nokia kiemelt helyszínként tekint Magyarországra globális fejlesztési stratégiájában, és továbbra is bővíteni kívánja itteni kapacitásait. Zagyva Béla, a Nokia Solutions and Network Kft. ügyvezető igazgatója azt hangsúlyozta, hogy a magyar szakemberek több olyan megoldást fejlesztenek, amelyek 10 éves távlatban határozzák meg a technológiai fejlődés irányát. Az MTI-nek arról is beszámolt, hogy a Futureal csoporttal 10 éves bérleti szerződést kötöttek az épületre, hosszabbítási opcióval. Futó Gábor, a Futureal tulajdonosa pedig az új épületet méltatta: szavai szerint ebben olyan inspiráló környezetet tudnak teremteni, ahol a fejlesztők és programozók jól érzik magukat. Kitért arra, hogy az irodát az OTP Prime Ingatlanalap vásárolta meg néhány hete.