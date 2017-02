Szlovákia és Magyarország közösen lép fel az élelmiszerek kettős minőségével szemben

A tájékoztatás szerint Szlovákia és Magyarország az ülésen közös előterjesztést nyújt be, és felszólítja a bizottságot a jogi környezet módosítására. Azt várják az Európai Bizottságtól, hogy vizsgálja meg a kérdést és találjon jogi megoldást arra, hogy a közösség területén egy gyártó ugyanazon termékét, ugyanolyan minőségben vásárolhassák meg a fogyasztók Magyarországon, Szlovákiában, Ausztriában vagy Németországban is.



Kiemelik: a kormány szerint az ügyet európai szinten szükséges rendezni, jelenleg nincs uniós jogi alapja annak, hogy fellépjenek az élelmiszerek minőségi különbségei miatt a nagyvállalatokkal szemben. A magyar kormány üdvözli azt a szlovák kezdeményezést, hogy a visegrádi négyek mihamarabb a legmagasabb szinten egyeztessenek a kérdésben.



Magyarország kormánya továbbra is kiáll a magyar családok érdekei mellett és ösztönzi a jó minőségű magyar termékek, magyar élelmiszerek vásárlását - olvasható a közleményben.